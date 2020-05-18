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名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

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記者孫于珊／台北報導

漢麟全科技執行長黃麟雅，指控名媛友人郭孟葦在臉書PO文影射她外遇，並立志嫁到豪門等語，因此怒告對方加重誹謗罪。台北地院18日下午開庭，黃女以證人身分出庭，一一指出該文章不實內容部分，甚至愈說愈難過，當庭淚崩看著郭女說「妳為什麼要這樣對我......」，然而郭女堅決否認犯行。

▲▼漢麟全科技執行長CEO黃麟雅。（圖／記者孫于珊攝）

▲漢麟全科技CEO黃麟雅控名媛友人PO文抹黑她，怒告加重誹謗罪，2人因此撕破臉鬧上法院。（圖／記者孫于珊攝）

黃女表示，她與郭女認識超過6年，由於雙方私底下不會聊私事，只會在聚會上碰面談天，所以不認為雙方算熟識。而在郭女PO文後，她2、30名朋友主動關心，她才發現郭女發了一篇抹黑她的文章，內容30%至40%都在影射她，還附上她的婚紗照，雖有打上馬賽克，但從衣服背後圖騰等線索，就可以看出是她自己。

黃女甚至哽咽說，因為該文章，讓她的朋友、家人不諒解她，一些工作也被中斷合作，她必須一直證明、解釋自己沒做過的事，讓她心力憔悴，也擔心有些人已在心中對她有所偏見；她受的難過委屈甚至在庭上淚流呈現，她不懂為何郭女要這樣對她，她並沒有做對不起對方的事，同時披露郭女曾對她做類似抹黑事件，但當時選擇原諒，如今一而再再而三被騙受傷害，她才決定提告。

黃女庭後面對鏡頭僅表示「謝謝關心」，不願多作回應；據了解，黃女只想要對方公開道歉，但對方拒絕，因此無法和解。而郭女在庭上對於黃女的證詞，強調「她講得與事實不符」，其律師也辯稱，不能以黃女的主觀認知作為判斷標準，一切都是黃女「想太多」，文章內容只是「劇本」，根本與黃女無關。

▲▼漢麟全科技執行長黃麟雅的名媛友人郭孟葦。（圖／記者孫于珊攝）

▲名媛郭孟葦強調一切指控不是事實，開庭結束後與律師十指緊扣、快步離去，不願做任何回應。（圖／記者孫于珊攝，下同）

2018年4月間，郭女在自己的臉書以討論「劇本」名義PO文，內容說到「A女」和「芽芽」是閨蜜好友，但卻不知道芽芽是A女丈夫外遇的對象；文中還提到，芽芽丈夫對芽芽疼愛有加，把芽芽創業在五股的小工廠，搬到台北市最精華的地段，芽芽的網路小生意也幫她變成高科技大企業，甚至形容芽芽是「企業女強人，不靠家裡靠男人」，是一位物慾極強、有外遇、立志嫁到豪門的女生等言論，讓黃女認為遭抹黑而怒提告。

▲▼漢麟全科技執行長黃麟雅的名媛友人郭孟葦。（圖／記者孫于珊攝）

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