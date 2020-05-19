東森自然美疫情中營收逆勢攀高　王令麟：正式轉型國際生技美妝品牌

▲東森自然美不受疫情影響，台灣營收逆勢成長逾2成，東森集團總裁王令麟（中）宣布東森自然美轉型國際生技美妝品牌。（圖／東森自然美提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情衝擊美容SPA產業，業界第一季成績平均年少2～4成，東森自然美卻不受影響，台灣營收逆勢成長逾2成，主要來自「東森購物平台的商品銷售及直營館營收增加」，創造產業奇蹟。東森集團總裁王令麟宣布，東森自然美轉型國際生技美妝品牌，正式邁向全球市場。

東森自然美台灣今年1～4月商品銷售，較去年同期加倍成長，除了受到東森購物加大自然美產品銷售、以及東森全球新連鎖銷售等帶動，東森全球新連鎖香港業務於5/1啟動後，更增加海外銷售。

王令麟表示，過去自然美以美容SPA線下事業為主，經營模式很單純，但經過自己跟200位以上員工親自試用，認為自然美有非常棒的產品，本身也具備研發生產基地，應該朝向國際生技美妝品牌發展，東森的加入讓自然美不再受限於線下服務，能透過東森的各種線上通路銷售商品，從單一服務商模邁向線上銷售+線下服務的新整合模式，最近透過東森購物、東森全球新連鎖、草莓網銷售到全球市場後，也實現營收成長。

▲王令麟提到，東森自然美從單一服務商模邁向線上銷售+線下服務的新整合模式後，營收大幅成長。（圖／記者徐文彬攝）

東森自然美2018年台灣營收2.8億，2019年營收成長將近1倍，今年受新冠肺炎疫情影響，加盟店進貨保守，營收也將連帶受影響，但是透過增加線上消費+線下服務，台灣第一季整體營收逆勢成長，對此，自然美生物科技董事長廖尚文指出，「運用集團大數據從東森會員消費偏好找到適合開店的地點，持續開設直營店並透過線下服務提供好的體驗，增加客戶忠誠度再回到線上消費，今年1～4月直營店營收較去年同期增加近7成營收，體驗是最好的行銷。」

東森自然美總經理林燕玲提到，「東森集團的資源為自然美帶來許多新的成長機會，這些資源都是競爭業者沒有的優勢，我們也在整合與嘗試中不斷快速成長，挑戰把不可能並化為可能，將自然美台灣的成功經驗帶到東南亞、大陸等市場之外，香港、馬來西亞及越南的線下門市也會持續擴增，此外，也將在東南亞發展東森全球新連鎖社交電商，透過草莓網銷售發貨，打造良好的銷售與體驗循環。」

東森自然美目前全球門市數1,177家，全球排名第9大線下美容事業，包含台灣、大陸、東南亞等市場，預計在2024年東森自然美將成為全球最大的線下生技美容服務事業，也將是國際知名的生技美妝品牌。

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