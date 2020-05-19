　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森自然美疫情中營收逆勢攀高　王令麟：正式轉型國際生技美妝品牌

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森自然美（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美不受疫情影響，台灣營收逆勢成長逾2成，東森集團總裁王令麟（中）宣布東森自然美轉型國際生技美妝品牌。（圖／東森自然美提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情衝擊美容SPA產業，業界第一季成績平均年少2～4成，東森自然美卻不受影響，台灣營收逆勢成長逾2成，主要來自「東森購物平台的商品銷售及直營館營收增加」，創造產業奇蹟。東森集團總裁王令麟宣布，東森自然美轉型國際生技美妝品牌，正式邁向全球市場。

東森自然美台灣今年1～4月商品銷售，較去年同期加倍成長，除了受到東森購物加大自然美產品銷售、以及東森全球新連鎖銷售等帶動，東森全球新連鎖香港業務於5/1啟動後，更增加海外銷售。

王令麟表示，過去自然美以美容SPA線下事業為主，經營模式很單純，但經過自己跟200位以上員工親自試用，認為自然美有非常棒的產品，本身也具備研發生產基地，應該朝向國際生技美妝品牌發展，東森的加入讓自然美不再受限於線下服務，能透過東森的各種線上通路銷售商品，從單一服務商模邁向線上銷售+線下服務的新整合模式，最近透過東森購物、東森全球新連鎖、草莓網銷售到全球市場後，也實現營收成長。

▲▼ 東森自然美生技中心菁英培訓，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟提到，東森自然美從單一服務商模邁向線上銷售+線下服務的新整合模式後，營收大幅成長。（圖／記者徐文彬攝）

東森自然美2018年台灣營收2.8億，2019年營收成長將近1倍，今年受新冠肺炎疫情影響，加盟店進貨保守，營收也將連帶受影響，但是透過增加線上消費+線下服務，台灣第一季整體營收逆勢成長，對此，自然美生物科技董事長廖尚文指出，「運用集團大數據從東森會員消費偏好找到適合開店的地點，持續開設直營店並透過線下服務提供好的體驗，增加客戶忠誠度再回到線上消費，今年1～4月直營店營收較去年同期增加近7成營收，體驗是最好的行銷。」

東森自然美總經理林燕玲提到，「東森集團的資源為自然美帶來許多新的成長機會，這些資源都是競爭業者沒有的優勢，我們也在整合與嘗試中不斷快速成長，挑戰把不可能並化為可能，將自然美台灣的成功經驗帶到東南亞、大陸等市場之外，香港、馬來西亞及越南的線下門市也會持續擴增，此外，也將在東南亞發展東森全球新連鎖社交電商，透過草莓網銷售發貨，打造良好的銷售與體驗循環。」

東森自然美目前全球門市數1,177家，全球排名第9大線下美容事業，包含台灣、大陸、東南亞等市場，預計在2024年東森自然美將成為全球最大的線下生技美容服務事業，也將是國際知名的生技美妝品牌。

►敷起來！王令麟親率200名東森自然美面膜大軍　街頭爽敷涼一夏
►疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心
►護師節向醫護致敬！東森購物推限定好康　王令麟送3千萬大暖包
►同心抗疫！王令麟暖贈3千萬自然美產品　呵護防疫英雄疲憊肌
►王令麟：不捨疫情重創生計　東森集團擴大徵才500人

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心

敷起來！王令麟親率200名東森自然美面膜大軍　街頭爽敷涼一夏

二度親上教育訓練公開做臉　王令麟：我是東森自然美終身Model！

護師節向醫護致敬！東森購物推限定好康　王令麟送3千萬大暖包

同心抗疫！王令麟暖贈3千萬自然美產品　呵護防疫英雄疲憊肌

王令麟：不捨疫情重創生計　東森集團擴大徵才500人

防疫在家追劇、滑手機狂耍廢　最強對策讓妳宅整天也能養成好氣色

南部姜先生花20萬換到40萬元夢幻哈雷　超強點數兌換法曝光

自煮防疫最安心　東森購物好評追加義式金杯精品咖啡豆

首批直接秒殺！小7「2.0版Switch組合包」來了　全台限量20組開賣時間曝

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

防疫在家追劇、滑手機狂耍廢　最強對策讓妳宅整天也能養成好氣色

南部姜先生花20萬換到40萬元夢幻哈雷　超強點數兌換法曝光

自煮防疫最安心　東森購物好評追加義式金杯精品咖啡豆

首批直接秒殺！小7「2.0版Switch組合包」來了　全台限量20組開賣時間曝

【廣編】海尼根星潮酷背袋　啤酒冰涼帶著走

「南部姜先生」6千萬點免費換哈雷！網秀簡訊證實領車還曝：他去環島了！

10種簡單方式，瞬間升級公寓廚房品味

淘寶台灣開店5大費用0元補貼　滿額無限次免運退貨物流費也買單

東森自然美疫情中營收逆勢攀高　王令麟：正式轉型國際生技美妝品牌

系真的！南部姜先生豪砸6千萬點數　免費換走超商預購「夢幻哈雷重機」

「網紅約克夏」完美詮釋四腳朝天　豪邁睡姿笑翻網：脖子還好嗎

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

以為買新玩具！　貴賓叼「愛的小手」去結帳超嗨...網笑：回家就知道

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診　網笑：幻象2000可以準備了

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

快訊／LG化學再傳工安意外！催化劑工廠爆炸引火釀1死2傷

誤食老鼠藥被救回！　屏東黑鳶「狂飛1600公里」到山東

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

消費熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

6千萬點免費換哈雷！「南部姜先生」行跡曝光了

爽嗑到6月！麥當勞「4大人氣夯品」全買1送1

NIKE破天荒全站打7折！

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

限量20組！小7「2.0版Switch組合包」來了

10種簡單方式升級公寓廚房品味

新光三越5／20登入APP抽2萬禮券

淘寶台灣開店5大0元補貼　退貨物流費也買單

愛買今10點再度開賣Switch組

想搶Switch快看　電商曝補貨上架時間

王令麟：東森自然美轉型國際生技美妝品牌

桃園水族館2020年6月登場

必殺繳稅極攻略！你還在傻傻用現金嗎

更多熱門

相關新聞

「神仙草」護膚療程搞定換季乾癢

「神仙草」護膚療程搞定換季乾癢

進入換季時節，氣溫忽高忽低，加上每天長時間配戴口罩，許多人皮膚開始「鬧脾氣」，在肌膚狀態不穩下更需要為肌膚做好修護舒緩保養。東森自然美以近年超夯的修護成分「積雪草」推出完整護膚系列，更推出同系列臉部SPA護理課程，幫你把換季不適、口罩壓力肌全搞定。

王令麟親率面膜大軍街頭爽敷涼一夏

王令麟親率面膜大軍街頭爽敷涼一夏

王令麟：我是東森自然美終身Model

王令麟：我是東森自然美終身Model

國際護師節　東森推限定好康謝醫護

國際護師節　東森推限定好康謝醫護

同心抗疫！王令麟暖贈3千萬自然美產品

同心抗疫！王令麟暖贈3千萬自然美產品

關鍵字：

東森自然美王令麟美容SPA生技美妝

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面