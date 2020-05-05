王令麟：不捨疫情重創生計　東森集團擴大徵才500人

▲不捨疫情重創萬人生計，東森集團總裁王令麟宣布徵才500人！(資料照／記者徐文彬攝)

財經中心／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊各產業，旅遊業更是嚴重受創，台南大億麗緻酒店決定6月底停業、旅遊業龍頭雄獅旅行社轉賣便當...，看到疫情影響數萬人生計，東森集團總裁王令麟相當不捨，宣布東森集團要大舉徵才500人，尤其鎖定具飯店、百貨樓面、大型餐飲管理長才，祭出百萬年薪，邀請加入東森自然美共同翻轉美容產業，打造華人美妝生技第一品牌！



東森集團自2018年接手擁有近50年歷史的自然美以來，以強烈企圖心積極拓展，除耗資5000萬打造東森自然美深坑生技中心，邀請教授級專家學者加入顧問團行列，提升產品品質，更持續展店，已從剛接手的2家直營店，成長為9家，今年目標要達到20家。

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▲耗資5000萬元打造的東森自然美生技研發中心於今年2月正式開幕，東森總裁王令麟(左4)與東森國際董事長廖尚文(左2)、東森購物副董事長趙世亨(左1)、東森自然美董事長雷倩(左3)、東森自然美執行長林燕玲(右4)共同出席剪綵儀式，並由顧問團陳日榮、陳彥榮及張聰民等業界權威教授做見證。（資料照／記者徐文彬攝）



而在美容產業普遍受到新冠肺炎疫情影響下，東森自然美除以最高防疫規格贏得消費者的信賴，更藉由總裁王令麟親自見證並拍攝影片宣導、並優惠集團500名員工及親友到店體驗...等策略奏效，業績逆勢成長。王令麟指出，東森自然美目前非常欠缺經營管理人才，看到旅遊業、百貨業受到疫情波及，像是台南大億麗緻酒店一口氣就有251人失業，還有許多旅行社員工也面臨失業，內心感到相當不捨，東森將以百萬年薪廣邀好手加入。

▲▼東森自然美擁有完整教育訓練，集團總裁王令麟還親自擔任課程示範模特兒。(圖／記者徐文彬攝)





東森自然美擁有完整教育訓練制度、更提供優質宿舍，並與世新、醒吾、致理、弘光科大...等大專院校建教合作，美容師薪資、獎金均優於業界。王令麟表示，就像當年東森投入有線電視產業、徹底翻轉原本第四台亂象一樣，東森要以最高規格經營東森自然美，翻轉美容產業，提升為世界級的華人美妝生技第一品牌。



除東森自然美之外，東森集團包括：東森購物、東森新聞雲、東森全球新連鎖、東森寵物雲...等子公司，均因持續拓展業務正在徵才，總名額高達500人，具有5年以上星級飯店、零售服務業、百貨樓面管理長才者，將以百萬年薪召聘為管理職；其他基層人員如：美容師、實體店經營管理、電商人才也歡迎加入東森幸福企業、挑戰高薪。



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