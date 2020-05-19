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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

洪敏超／手機充電卻招祝融？居家用電多留意

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▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲養成居家用電的好習慣，電器用品的操作、使用或維護不當，占起火原因的大宗。（圖／pixabay）

今年4月底錢櫃林森店KTV的一場惡火，奪去了多條人命，也喚起了大眾對於娛樂場所安全檢查的關心。台灣地狹人稠，居住空間多以住商混合以及集合式住宅為主，且招牌、雨遮林立，一旦建築物起火，往往容易造成火勢蔓延且不易控制的局面，輕者財物損失，重者攸關人命，因此對於用火及用電安全的注意，實不可不慎。

以筆者所承辦的相關失火案例中，電器用品的操作、使用或維護不當，占起火原因的最大宗。所謂的電氣用品，除了冰箱（冷凍櫃）、除濕機過於老舊容易引起線路短路起火燃燒外，部分需要以電源線路與插座相連之用品，諸如打卡鐘或行動電源等，卻被忽略了，尤其坊間不乏標榜「原廠」、甚至「副廠」為名的手機電池，來歷不明，欠缺品質控管，在充電或受熱過程中自燃起火的情形也屢見不鮮。要避免上述情形發生，除了定期檢視家電用品的狀況外，對於這些物品的來源及品質也須加以留意。

至於用火安全部分，則可能出現在香氛精油、蠟燭的使用不當上。除了擺放位置要注意，避免周遭有易燃物，更要注意不使用或暫時離開時，應將燭火確實熄滅。之前曾處理過一個案例是，屋主在家點燃線香，周遭沒有易燃物，但屋主外出時，家中寵物在活動時碰觸到未經熄滅的線香，進而引發火勢。

若因個人疏忽引發祝融肆虐，除了民事上應負損害賠償責任外，我國《刑法》對於失火罪亦在〈公共危險罪章〉設有處罰的規定，「倘因失火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物，最高可處1年的有期徒刑」。所謂「燒燬」，並不需要到完全滅失的程度，只要住宅或建築物的重要構成部分因燒燬而喪失主要效用就成立。

以台灣目前的居住環境來說，如果失火火勢達到房子的主要構成部分或結構燒燬而失其效用時，往往伴隨隨著相當程度的財物損失甚至傷亡。所以，千萬別輕忽日常生活的用電及用火安全。一個看似簡單的舉動，並養成良好的用電與用火習慣，都是居家安全重要的一環，也可避免一時不慎而鑄成憾事。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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