船公司少東踹子撞書櫃　毆死4歲兒判刑7年2月定讞

▲高雄麥姓父親，管教過當毆死兒子，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄某漁業公司麥姓少東，2017年間看到當時年僅4歲的兒子，不聽母親管教，一怒之下動手修理兒子，徒手猛毆，更激動地用腳踹，害兒子往前倒猛撞上書櫃。兒子陷入昏迷後，麥男緊急將兒子送醫，結果因肝臟破裂、腹腔出血，最後宣告不治。一二審均將麥男判刑7年2月，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，現年35歲的麥男，掌管家族的漁業公司，他結婚後育有1子1女。而本案發生於201年12月10日，下午2點多麥男看見兒子不聽從母親管教，憤而動手教訓兒子，除了徒手猛毆以外，更不顧妻子攔阻，激動地用腳踹兒子，結果兒子往前倒猛撞上書櫃。

兒子被毆打後不久，開始嘴唇發紫、臉色不對，身體顫抖站不太穩，更逐漸陷入昏迷，麥男驚覺有異，趕緊驅車將兒子送醫急救。男童到醫院時已無生命跡象，急救後仍宣告不治。由於男童身上有傷，醫院懷疑虐童而通報警方、社工到場，經解剖後發現男童除了身上有鈍力傷外，體內肝臟破裂，大量腹腔內出血，才導致休克死亡，明顯是受外力致死。

麥男在警方到場時，立即坦承「不小心失手傷了兒子」，而檢警調查後，對麥男依照「家暴傷害致死」罪嫌，提起公訴。

法院審理時，麥男律師主張他罹憂鬱症，故情緒管理與衝動行為控制力較低，再加上長期照顧妻子及2個小孩，累積壓力才導致憾事，請求法院輕判。而法院調查後，發現男童身上有多處瘀傷，可見麥男不只一次動手管教。

不過家屬求情，稱麥男下班後全心照顧家人，而社工訪查也認為死者是長子、長孫，麥男對他期望很高，並無暴力或凌虐傾向。一二審法院因此都予以輕判，僅判刑7年2月。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。