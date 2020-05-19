湖北、吉林再現本土疫情！　陸日增6新冠肺炎確診

▲武漢市解除封城後，疫情仍存有一定程度的風險。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸本土新冠肺炎疫情持續嚴峻！據國家衛健委19日通報，5月18日0—24時，共新增確診病例6例，其中境外輸入病例3例（內蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例）。值得注意的是，還一口氣增加了17本土的無症狀感染者，其中有16例都在湖北。

根據通報，5月18日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例6例，無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（上海1例）。

目前，大陸累計現有確診病例85例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例78241例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82960例，現有疑似病例3例。累計追踪到密切接觸者740428人，尚在醫學觀察的密切接觸者5054人。

其中，湖北省由於是疫情最早的爆發地，在近日武漢市展開全體市民的大篩檢下，風險依然存在。18日報告於武漢市報告新增一名無症狀感染者轉確診，目前，湖北省現存確診7例均在武漢市，累計報告新冠肺炎確診病例68135例。

另吉林省方面，受日前「舒蘭市公安局洗衣女工傳播鏈」影響，18日再度新增2例本土確診，大陸國務院總理李克強於日前召開疫情防控領導小組會議時，強調近期部分地區出現散發病例，黑龍江、吉林、武漢發生聚集性疫情，防止疫情反彈的任務仍然艱鉅繁重，決不能掉以輕心。

港澳方面，截至18日香港特別行政區1055例（出院1025例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院44例），台灣地區440例（出院398例，死亡7例）。

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