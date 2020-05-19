王婉諭批新內閣名單95％為男性：台灣無法自詡是平權國家

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委王婉諭19日在臉書針對行政院19日下午公布的新內閣人事，指男性閣員占了95％，性別比例嚴重失衡，她批評，台灣一直在進步，但一個缺乏多元性別平衡的內閣，真的無法自詡是個平權國家。

王婉諭表示，還記得2016年時，台灣選出了有史以來第一位女性總統，讓台灣在亞洲的性別平權史上寫下新的一頁，不過，「當時公布的新任內閣名單，高達90％佔比的男性內閣卻讓不少人為之錯愕」，而總統蔡英文那時回應：「內閣成員的性別比例，讓大家失望了，各位的指教，我虛心接受」。

王婉諭指出，那時蔡英文也承諾，未來會努力落實性別主流化，希望性別平等可以落實到各個職業領域，也要求執政團隊在決策中，要把性別議題納入。



王婉諭質疑，4年過去了，女性擔任總統的出色表現毫無疑問，但新內閣的男性佔比卻從當時的90％提升到95％，「讓人不禁困惑，女性可以當總統，為什麼卻無法擔任閣員呢？」

王婉諭表示，或許大家並不覺得這有什麼，認為唯才適用、會做事比較重要，只是適任的人才剛好都是男性，甚至認為，目前就是「沒有適任的女性」，但，「是『沒有適任的女性』，還是我們眼裡『看不見女性』？」



王婉諭指出，性別均衡其實不單只就數字表面所呈現的狀況，而是必須更有意識地去看到不同性別在各種職業中適合的可能。「不是沒有能力強的女性、不是沒有適任的女性，而是我們看不看得見這些女性」。



「至今女性在職場上仍遭受到許多不平等對待，這些傳統的觀念，仍然根深蒂固地在一般社會大眾的想像中。」王婉諭認為，要談為什麼女性在職場上不容易被看見，就必須先正視女性在職場上所遭受的困境。根據去年3月勞動部的調查，今年台灣的同酬日為「2月21日」，也就是說，女性在一整年工作後，還需要「額外工作54天」，才能得到和男性前一年相同的薪水。



王婉諭直言，這次內閣名單的性別比例正反映出我國最高行政機構，對於多元族群參與政治的包容度，「以及我們對參政的想像」。她強調，性別比例從來都不只是冷冰的數字，而是權力的重新分配。



「我們有一位女性總統，縣市首長、縣市議員、立法委員的女性比例也日漸提升，我們是亞洲第一個通過婚姻平權的國家。」王婉諭批評，台灣一直在進步，但一個缺乏多元性別平衡的內閣，真的無法自詡是個平權國家；真正的平權，不是這條路上只有男性可以走，而是每個人都有平等走在這條路上的機會。



王婉諭文末期許，「希望我們的台灣，能真正以平權、多元為傲」。

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