全文／川普揚言永久斷金援並退出WHO！　致函譚德塞要求實質改革

文/中央社華盛頓18日綜合外電報導

世界衛生大會(WHA)今天以視訊方式開議,美國總統川普向世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞下最後通牒,若世衛組織不改善,將永久凍結金援,並重新考慮美國的會員資格。

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/達志影像/美聯社)

川普給譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)的信函全文如下:

2020年4月14日,我在美國政府調查世衛組織疏於因應2019冠狀病毒疾病(COVID-19)期間,中止美國提供給世衛組織的資助,這次審視已證實我4月提出的多項疑慮,還發現其他世衛組織應處理的問題,尤其是世衛組織面對中國缺乏獨立性,令人憂心。

以這項審視為基礎,我們得知下述事項:

● 世衛組織一直忽視關於病毒在2019年12月初、甚至更早於武漢擴散的可信報告,包括醫學期刊「刺胳針」(The Lancet)等報告。世衛組織未能獨立調查可信但直接牴觸中國政府官方說明的報告,即使有些報告來自武漢內部的消息來源。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。(圖/路透)

● 最晚在2019年12月30日之前,世衛組織在北京的辦事處都知道武漢有「重大公衛」事件。在12月26日到12月30日之間,中國媒體以發送給數家中國基因組學相關企業的患者資料為基礎,強調武漢出現新病毒的跡象。此外,在這段時間,湖北省中西醫結合醫院醫師張繼先通報中國衛生當局,稱出現一種正引發新疾病的新型冠狀病毒,當時約有180名患者。

● 隔天,台灣當局向世衛組織通報關於一種新病毒人傳人的資訊。但世衛組織選擇不與其他國家分享任何這些重要資訊,可能是出於政治理由。

● 國際衛生條例(IHR)要求各國在24小時內通報衛生緊急事件風險,但直到2019年12月31日,中國才就武漢的數起不明原因肺炎病例通報世衛組織,即使中國可能在數天或數週前就已掌握這些病例。

● 根據上海復旦大學公共衛生臨床中心張永振的說法,他於2020年1月5日通知中國當局說,他已做了病毒基因組定序。這個消息直到6天後的2020年1月11日張永振自己在網路發布才公諸於世。次日,中國當局以「整改」為由關閉他的實驗室。連世衛組織都承認,張永振的發文是很傑出的「透明」行為。但世衛組織在張永振實驗室被關閉、以及他所宣稱於6天前就向中國當局通報病毒基因組定序兩事上,都明顯緘口不言。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv