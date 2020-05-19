全文／川普揚言永久斷金援並退出WHO！　致函譚德塞要求實質改革

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

世界衛生大會（WHA）今天以視訊方式開議，美國總統川普向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞下最後通牒，若世衛組織不改善，將永久凍結金援，並重新考慮美國的會員資格。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

川普給譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函全文如下：

2020年4月14日，我在美國政府調查世衛組織疏於因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）期間，中止美國提供給世衛組織的資助，這次審視已證實我4月提出的多項疑慮，還發現其他世衛組織應處理的問題，尤其是世衛組織面對中國缺乏獨立性，令人憂心。

以這項審視為基礎，我們得知下述事項：

● 世衛組織一直忽視關於病毒在2019年12月初、甚至更早於武漢擴散的可信報告，包括醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）等報告。世衛組織未能獨立調查可信但直接牴觸中國政府官方說明的報告，即使有些報告來自武漢內部的消息來源。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

● 最晚在2019年12月30日之前，世衛組織在北京的辦事處都知道武漢有「重大公衛」事件。在12月26日到12月30日之間，中國媒體以發送給數家中國基因組學相關企業的患者資料為基礎，強調武漢出現新病毒的跡象。此外，在這段時間，湖北省中西醫結合醫院醫師張繼先通報中國衛生當局，稱出現一種正引發新疾病的新型冠狀病毒，當時約有180名患者。

● 隔天，台灣當局向世衛組織通報關於一種新病毒人傳人的資訊。但世衛組織選擇不與其他國家分享任何這些重要資訊，可能是出於政治理由。

● 國際衛生條例（IHR）要求各國在24小時內通報衛生緊急事件風險，但直到2019年12月31日，中國才就武漢的數起不明原因肺炎病例通報世衛組織，即使中國可能在數天或數週前就已掌握這些病例。

● 根據上海復旦大學公共衛生臨床中心張永振的說法，他於2020年1月5日通知中國當局說，他已做了病毒基因組定序。這個消息直到6天後的2020年1月11日張永振自己在網路發布才公諸於世。次日，中國當局以「整改」為由關閉他的實驗室。連世衛組織都承認，張永振的發文是很傑出的「透明」行為。但世衛組織在張永振實驗室被關閉、以及他所宣稱於6天前就向中國當局通報病毒基因組定序兩事上，都明顯緘口不言。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

● 世衛組織在冠狀病毒上不斷重申自己的主張，而這些主張不是非常不精確，就是具誤導性。

－2020年1月14日，世衛組織缺乏根據地再度肯定中國所稱冠狀病毒不會人傳人的說法，現在此說法已被揭穿。世衛組織當時表示：「中國當局進行的初步調查發現，中國武漢發現的新型冠狀病毒沒有明確的人傳人證據。」此一主張與出自武漢、遭受審查的報告直接矛盾。

－2020年1月21日，據稱中國國家主席習近平向您施壓，要您別宣布冠狀病毒疫情為國際緊急公衛事件。您隔天屈服於壓力，對全世界說冠狀病毒不構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。僅僅一週後，2020年1月30日，與此一說法完全相反的證據不容辯駁，迫使您改弦易轍。

－2020年1月28日，您在北京見過習主席後，稱許中國政府在冠狀病毒一事上「透明」，並宣稱中國設立了「控制疫情的新標準」、「替全球爭取時間」。您並未提到當時中國封口或懲處敢於直言病毒消息的數名醫師，及限制中國各機構發布相關消息。

● 即使在您於2020年1月30日遲來地宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」後，您仍未能催促中國及時允許世衛組織的國際醫學專家團隊（前往調查）。結果，這個關鍵團隊要到兩週後的2020年2月16日才抵達中國。而且當時，直到行程最後幾天，團隊才獲准造訪武漢。尤其是，當中國拒絕兩名美國團隊成員進入武漢時，世衛組織也保持沉默。

● 您也大力讚揚中國採取嚴格的國內旅遊限制，卻莫名其妙反對我關閉美國邊界或禁止來自中國的人士入境的作法。不論您的說法為何，我仍然實施這些措施。您在這項議題上耍了政治小動作，導致人命喪失，其他仰賴您提供建議的國家，因此延緩祭出能拯救生命、往來中國的旅遊限令。令人難以置信的是，2020年2月3日，您強化您的立場並說，由於中國在保護全球免於病毒侵襲上表現傑出，旅遊限令只會造成更多傷害。然而，那時候全世界都知道，在封鎖武漢前，中國政府允許超過500萬人離開武漢，其中有許多人前往全球各地。

● 到了2020年2月3日，中國強烈施壓各國解除或預先阻止他國祭出旅遊限制。您當天發布錯誤聲明，告訴全世界，中國以外的病毒傳播是「極少且緩慢的」，「病毒傳到中國以外的任何地方的機率非常低」；這助長了中國的施壓行動。

● 2020年3月3日，世界衛生組織引述中國官方資料來淡化無症狀傳播的嚴峻風險，並向全球表示，「COVID-19不會像流感那樣有效傳播」，COVID-19與流感不同，主要並非經由「被感染但未生病的人」來傳播。世衛還告訴全球，中國證據顯示，通報案例中僅有1%的病例沒有症狀，大部分病例在2天內都會出現症狀。然而，許多專家引述日本、韓國等地的資料，強烈質疑這些說法。現在可以很清楚看出來，不斷被世衛重申的中國說法，是非常不精確的。

● 2020年3月11日，您終於宣布疫情為全球大流行；在那之前，全球至少114個國家中，已有超過4000人因此病故，逾10萬人染病。

● 2020年4月11日，幾位非洲外交官為了有非洲人士在廣州及其他中國城市因疫情遭受歧視一事致函中國外交部。您清楚知道，中國當局正對這些國家的人士進行強制隔離、驅離，並拒絕為他們提供服務。您尚未評論中國種族歧視的行為。不過，您卻在毫無根據下，將台灣有根據地批評您疫情處理不當的說法，貼上種族歧視的標籤。

● 在這場危機中，世界衛生組織一直對中國宣稱的「透明」表達讚揚，這樣的舉措令人好奇。即使中國處理疫情一點都不透明，您卻也加入讚揚中國的行列。舉例來說，1月初，中國要求銷毀病毒樣本，讓全世界沒有機會取得這項重要資訊。甚至到現在，中國仍拒絕分享正確且即時的資訊、病毒樣本，也不願提供有關病毒及其來源等重要資訊，持續削弱「國際衛生條例」的功用。直到今日，中國仍持續拒絕讓國際社會接觸他們的科學家及相關設施，與此同時，卻廣泛、魯莽地批評且對其專家進行審查。

● 世衛並未公開要求中國准許對病毒源頭發起獨立調查，儘管世衛本身的緊急委員會（Emergency Committee）也背書要這麼做。世衛在這方面的失敗，促使世衛成員國在今年的世界衛生大會（WHA）採納「因應2019冠狀病毒疾病」決議，呼應美國與其他多國的要求，針對世衛如何處理這項危機展開公正、獨立且全面的調查。這項決議也要求針對病毒源頭展開調查，讓全球掌握對抗這種疾病的最佳方式。

比起這些失敗，更糟糕的或許是，我們知道世衛能做得更好。幾年前，在另一位秘書長的帶領下，世衛向全球展現出它能提供多大的協助。2003年，中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），時任秘書長布倫特蘭（Harlem Brundtland）大膽做出世衛55年來的首次緊急旅遊建議，建議暫停往返疫情核心中國南部，甚至毫不猶豫地批評中國政府試圖透過逮捕吹哨者和審查媒體等手段來掩蓋疫情，使全球陷入衛生危機。如果您以布倫特蘭為榜樣，或許能挽救許多生命。

您和您的組織因應這場大流行病時顯然一錯再錯，對全球造成極大損失。世衛唯一的出路，是真正展現出對中國的獨立性。我的政府已開始與您們討論如何改革這個組織。我們必須迅速採取行動，沒有時間可以浪費了。我要告知您們，若世衛在未來30天內沒有實質重大進步，我會把暫時凍結美國提供給世衛的資金轉為永久凍結，並重新考慮美國的會員資格，這是我作為美國總統的職責所在。我不允許用美國納稅人的錢，持續資助一個目前顯然無法照顧美國利益的組織。