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「快讓譚德塞變跛腳鴨！」　台裔學者陳仁宜籲改革世衛

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山18日專電

史丹佛大學台裔美籍學者陳仁宜表示，WHO的會員國原可以從台灣的抗疫經驗中受益卻遭中國阻撓，他呼籲改革WHO，並儘速讓譚德塞變成「跛腳鴨」（lame duck）。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜（Lanhee Chen）對福斯新聞（Fox News）投書表示，關於台灣參與WHO（世界衛生組織）的政治問題，北京暗中操控WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的立場，但「台灣的參與不是政治問題，而是公衛問題」。

他直言，隨著疫情蔓延，WHO持續媚共，未能就病毒的起源或者早期傳播的狀況提供事實。此外也需注意WHO領導階層與中國政府之間的互動，特別關注譚德塞與中國國家主席習近平之間友好關係。

陳仁宜指出：「譚德塞在許多重大的決定拒絕透明公開，同時在關鍵議題上對北京輸誠。」

他說，台灣對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情的回應實屬典範，但WHO不斷杯葛。WHO上週指稱譚德塞沒有權力邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），這無視2009年到2016年期間台灣曾以觀察員身分與會的事實。

他建議美國應藉由WHA持續推動台灣加入WHO，並敦促檢討WHO在疫情期間所採取行動、對WHO進行組織改革，並找到新的領導人，「儘管譚德塞的任期到2022年才改選，但就讓他變成跛腳鴨則不嫌早」。

陳仁宜籲請川普政府積極爭取在WHO這類國際組織的領導權，並正視中國在其中的影響力；若任由WHO持續維持現狀，將對美國和全世界造成負面影響。

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