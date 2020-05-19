台灣參加WHA提案被擱置！陸外交部：高度讚賞「證明炒作涉台不得人心」

▲大陸國家主席習近平在WHA上致詞。



記者蔡紹堅／綜合報導

第73屆世界衛生大會（WHA）18日在線上舉行，主席貝恩（Keva Lorraine Bain）宣布，本次會議不討論「台灣以觀察員身份參加大會」的提案，留待下半年復會再討論。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，台灣當局及個別國家在本次世衛大會推動涉台提案的圖謀沒有得逞，事實再次證明，「『台獨』沒有出路，在世衛大會炒作涉台提案不得人心。」

趙立堅19日主持大陸外交部例行記者會，他指出，在新冠肺炎疫情全球持續蔓延的背景下，聚焦國際抗疫合作是廣大會員國對此次大會的共同期待，民進黨當局和個別國家違背廣大會員國的願望，執意搞涉台提案，企圖干擾大會進程，破壞國際抗疫合作，充分暴露了其將自身政治考量凌駕於國際公共衛生安全之上的真實面目。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅提到，廣大世衛組織會員國堅持「一個中國」原則，堅持維護聯大2758號決議和世衛大會25.1號決議的權威，主持公道正義，中方表示高度讚賞。

趙立堅表示，「台灣人民是我們的骨肉同胞，中國政府一貫採取一切必要措施確保台灣同胞的健康福祉，新冠肺炎疫情暴發以來，我們在大陸之外最先邀請台灣地區衛生專家赴湖北武漢考察，向台灣地區通報疫情信息共計152次。」

趙立堅指出，在符合「一個中國」原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也作出了妥善安排，台灣專家參加世衛組織技術性活動不存在任何障礙，「僅2019年以來，中國台灣地區衛生專家共有16批24人次參加了世衛組織技術性活動。」

▼WHO秘書長譚德塞在WHA視訊會議發表談話。（圖／路透社）



趙立堅提到，台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，可以及時從世衛組織獲取並發布疫情信息，獲取各種疫情防控信息的渠道是暢通有效的，「這也確保了無論是島內，還是國際上發生公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。」

趙立堅強調，所謂「國際防疫缺口」不過是民進黨當局「以疫謀獨」的藉口，也早被國際社會所看穿，「我們奉勸民進黨當局認清現實，不要在『謀獨』的道路上越走越遠，挾洋自重不可能撼動國際社會『一個中國』格局，我們也奉勸部分國家，不要誤判中國捍衛核心利益、維護國家統一的決心和能力，立即改弦易轍，停止挑戰『一個中國』原則的行徑。」