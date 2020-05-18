台南長榮中學高職繁星亮眼　過半錄取國立科大

▲台南市長榮中學高職繁星計畫聯合推薦，錄取率迭創新高，令全校師生十分興奮也甚感驕傲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

科技校院「繁星計畫聯合推薦甄選入學招生」放榜，台南市長榮中學錄取率迭創新高，更有過半確定進入國立科大，令全校師生十分興奮也甚感驕傲。

錄取名單為：李意晴國立高雄餐旅大學旅館管理系、許家瑋國立高雄科技大學機電工程系機密機械組、郭芸甄國立高雄科技大學資訊管理系、歐芸甄國立高雄科技大學財務管理系、陳奕璇國立高雄科技大學應用英語系、陳承祐國立虎尾科技大學光電工程系、郭建廷國立台中科技大學資訊工程系、施凱馨文藻外語大學德國語文系、葉庭安朝陽科系大學視覺傳達設計系、謝昀佑南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系、朱螢苹南台科技大學多媒體與地腦娛樂科學系，共11人上榜。

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錄取者在校時多有優異表現，如朱螢苹同學的作品時常刊登於校刊，獲獎成績十分亮眼；而葉庭安同學國中會考成績可選擇就讀普通高中，因興趣使然，選擇本校廣告設計科，也因目標明確，不論學業或實作，表現均非常突出。

長中表示，長中高職部近年的表現十分優異，不論在校生或畢業生，都能在各項專業領域，榮獲出色的成績。為了提供更完善的教學品質及學習空間，本校也不斷精進師資培訓，並加速設備更新，期待有興趣的學子，能來加入長榮中學的優質行列。

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