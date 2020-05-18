聯合大學驚傳「廁所偷拍」！導師疑護生刪照　女大生崩潰痛哭

▲聯大驚傳女學生如廁遭偷拍，老師竟教男學生將照片刪除，令受害女生身心受到創傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者黃孟珍／苗栗報導

國立聯合大學一名學生18日在網路社團「爆怨公社」PO文指出，上周有一年級男學生躲在女廁所偷拍同學如廁，當場被人抓到。不料老師到場後，竟教男學生將照片刪除，還要求女學生原諒，導致女方身心受創、崩潰大哭。網友批評，「偷拍若直接原諒，難保下次不會強姦。」

自稱聯大的白姓學生在網上表示，「我只是別系見義勇為的學生，選擇轉發的學生要如何收集證據、是否提告這點，都得由當事人決定，身為素不相識的人我能做到的真的有限。」

此文一出，立刻引發網友的公憤，紛紛留言表示「也太扯」，「苗栗國都這樣處理事情嗎」、「真糟糕的老師」等，一面倒替女學生抱屈。

▲這名見義勇為的男學生，將全部狀況都PO上網路，為女學生討個公道。（圖／記者黃孟珍翻攝）

聯合大學表示，網路上流傳的指控正在處理中，確實有接獲學生通報有偷拍事件，目前警方已介入調查，將於28日召開性平會進行處置，學校絕不會包庇，一切將按照規定處理，如有確切情事發生，將依校規做相關懲處。

女學生的朋友也PO文表示，受害者現在嚇得不敢去上課，經常在一個人時崩潰大哭，還問她「為什麼那個人還可以若無其事的去上課，我卻還要受到精神折磨」，「那間廁所上下都有縫，我要看哪裡才不會被偷拍？」她聽到這句話心都碎了，希望校方能妥善處理，還大家一個安全的空間。