彰化雨彈侵襲！半小時傾盆狂落水　 花壇彰員路秒變「排洪大道」

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

梅雨鋒面逐漸接近台灣，18日上午9時許彰化縣降下約半小時的傾盆大雨，使得彰員路3段白沙國小附近出現大淹水，低窪處水深及膝，車輛往來宛若陸上行舟，許多民眾怕愛車遇水拋錨，見狀又折返原路，一度造成堵車情形。中央氣象局預告這波鋒面將持續至少一周，最長9到10天，讓當地居民十分憂心。

▲彰員路3段白沙國小附近出現大淹水。（圖／記者白珈陽翻攝）

請繼續往下閱讀...

受鋒面及西南氣流影響，彰化縣18日上午9時許出現一場傾盆大雨，花壇鄉彰員路3段白沙國小往北約500公尺處猶若汪洋，大水淹沒汽、機車輪胎，水深及膝。此處過去每逢大雨必淹，附近住家都墊高騎樓因應，即使公路總局等相關單位曾多次施工，但主要是針對側溝修建，其尾端無法通達大埔截水溝，導致水流無處疏導，才會有淹水情事，長期下來當地居民苦不堪言。

這場大雨持續了約半小時，許多開車民眾見該處積大水，擔心車輛拋錨而折返，一度造成塞車；經熱心住家用掃把或木棒清除側溝蓋上堆積的落葉、垃圾，積水才逐漸退去。當地居民表示，根據氣象局預告，接下來還會有好幾天的大雨，深怕災情會更慘重，希望相關單位及早因應。

而往年同樣遇到大雨便會淹水的員林基督教醫院附近，今天則沒發生淹水情事。氣象局表示，梅雨鋒面18日接近台灣、19日開始盤據，因屬滯留鋒，影響時間最少一周，最常將到9至10天，是今年梅雨季以來最強、歷時最久的一波，慎防致災降雨。

▲往年同樣遇到大雨便會淹水的員林基督教醫院附近，今天則沒發生淹水情事 。（圖／記者唐詠絮攝）

►年輕好簡單～～



【更多新聞】



台中23歲男載4人「開窗吸菸」還拒檢一路狂逃！霸氣警抄出警棍打爆車窗



小貨車「測速照相」前突起火 駕駛驚逃...鋼瓶爆炸烈焰衝天



靜宜商圈「點點怪男」曝光！女大生鞋被做記號掀恐慌 警鎖定1人追查真相