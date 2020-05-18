刑事局中打破地下兵工廠跨3縣市　4嫌默契十足辯「改槍是興趣」

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心繼4月警政署執行全國掃蕩非法槍械專案，持續追擊，17日宣布偵破3縣市4處非法改造槍枝地下兵工廠，逮捕馬姓等4嫌，並查扣改造手槍、子彈半成品等。4嫌雖不相識，但卻都辯稱「喜歡改槍、剛改不久、沒有販售」，十分有默契。警詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將4嫌移送法辦，馬男遭聲押獲准，其他3人或保或飭回。

▲刑事局中打在3縣市破4處地下兵工廠，逮捕4人並依法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

屬刑事局肅槍專責隊的中打第五隊，本月6日至14日與新北市林口警分局、高雄市左營警分局合作，分別在新北、桃園、台南3縣市共4處，破獲4處專門改槍的地下兵工廠。警方除現場查扣2把改造手槍、1把空氣槍、1把模擬槍及子彈成品半成品及改槍工具等，並將改槍嫌犯42歲馬姓、許姓、張姓、陳姓共4名男子逮捕。

▲警方查扣改造手槍、子彈等成品半成品，還有專業改槍工具。（圖／記者李忠憲翻攝）

專案小組查出，馬姓男子為新北市夜班保全，卻涉嫌購買二手車床等工具改槍；許姓、陳姓男子則擔任鐵工，真姓男子則是司機。馬男除車床外，還查到改造手槍、空氣鎗、模擬槍各1把。張男住處則被查扣改造槍管及撞針1批等改造工具證物，陳男也被查扣改造手槍半成品及電鑽等改造工具證物。涉案馬等4人分送新北等地檢署後，馬因改造工具完整，有反覆實施之虞，向法院聲押獲准，其餘涉案3人裁定交保或請回。

▲▼刑事局中打五隊說明辦案經過。（圖／記者李忠憲翻攝）

中打第五隊表示，非法槍彈為暴力犯罪之亂源，模擬槍更是犯罪分子改造槍械之重要素材，嚴重危害社會治安，政府正持續推動修法中。新冠狀病毒防疫期間，本局為防止持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」之策略，持續追溯槍枝來源。

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