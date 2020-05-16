開賓士街頭賣藝！台中超嗨運將停路中　爬車頂狂扭雜耍…網看傻：還放打賞箱

記者陳韻如／台中報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少行業生意一落千丈，紛紛關門大吉，也有不少民眾轉行另謀出路。台中一名計程車運將似乎就為了增加收入，竟在開車路途中，突然將車違停路中，門窗大開，音樂開到最大聲，隨後拿出2顆球，接著直接在車頂上跳起舞來，讓路過民眾相當傻眼。

▲小黃運將爬車頂跳舞賣藝，路過民眾看傻。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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有民眾路過拍下影片，並放上臉書社團《爆廢公社公開版》寫道，「這位計程車大叔是否太HIGH了點...直接在計程車，車頂上跳舞賣藝瘋騷了」，透過畫面可以看到，在熙來攘往的馬路上，一名開著賓士計程車的運將竟直接將車違停路中，幾乎霸佔了一半的斑馬線，運將接著將車子的門窗打開，就連後車箱也開啟，還拿出打賞箱放在路中。

▲運將車停路中玩起雜耍，警方獲報後，將依法開罰。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

就當眾人難得一頭霧水時，運將接著開起車內音樂，隨後拿出2顆球開始跳起舞來，跳到興奮之處，竟還爬上車頂，讓路過民眾相當傻眼，紛紛拿出手機拍下影片，直呼「這樣子不會覺得很奇怪危險嗎...？」

這段影片曝光後，立刻引起網友議論，紛紛留言，「他表示他是計程車司機，也是街頭藝人，但是紓困金只能領一次啊…」、「台中有名的，快樂皇帝？？？」、「叫警察來先3張紅單...斑馬線停車.紅線停車未有街頭藝人執照。完美」。

對此，台中警方接獲報案表示，影片中運將將車停於紅線上，疑似有「紅線違停」的情形，將依照道路交通管理處罰條例第五十六條第一項第一款，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所「停車」者，處六百元以上一千二百元以下罰鍰。

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