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小貨車「測速照相」前突起火　駕駛驚逃...鋼瓶爆炸烈焰衝天

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▲▼小貨車開在路上突然起火，駕駛及時逃出未受傷。（圖／民眾提供）

▲小貨車開在路上突然起火，消防隊急拉水線灌救。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

從事淨水器維修的周姓男子17日開小貨車行經潭子時，車後方突然起火燃燒，火勢猛烈還伴隨爆炸聲，十分嚇人。他立刻逃生通報119，消防隊雖6分鐘就滅火，但整輛車已燒成廢鐵，起火原因有待鑑定釐清。

台中市消防局今天上午11點左右獲報，潭子區崇德路四段與雅潭路二段口路口有一輛小貨車後方起火燃燒，無法確定是燒什麼。現場火煙很大，十分嚇人。消防隊立刻出動人車前往，到場時發現小貨車已完全燃燒，並出現有爆炸聲。

▲▼小貨車開在路上突然起火，駕駛及時逃出未受傷。（圖／民眾提供）

▲▼小貨車起火，消防隊即時滅火，但已燒成廢鐵。（圖／民眾提供）

▲▼小貨車開在路上突然起火，駕駛及時逃出未受傷。（圖／民眾提供）

開車駕駛周姓男子表示，當時他開車走崇德路四段，到雅潭路口左轉車道，發現車後方已經起火，立刻下車逃生。他不知為何起火，車上放有淨水器使用的儲水鋼瓶，爆炸聲可能是鋼瓶引起。

消防隊判斷無危險物品後，立刻佈水線灌救，火勢在6分鐘就撲滅，但小貨車已全部燒毀。

中市消防局表示，經確認周男沒有受傷，至於起火原因有待調查鑑定釐清。

年輕好簡單～～


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