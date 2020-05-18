影／陳時中：無法在WHA分享台灣經驗是世界損失　呼籲世衛保持中立

記者嚴云岑／台北報導

第73屆世界衛生大會（WHA）將在今（18）日起連續兩日召開視訊會議，台灣已連續4年未收到邀請函。衛福部長陳時中表示，在國際重要衛生會議中，無法分享台灣模式，是世界損失，台灣無法吸取其他國家相關經驗，也十分不利，對此向是為表達嚴正抗議，呼籲WHO遵守中立立場，不應受政治干擾，台灣將持續協助世界，對WHO與世界健康有所幫助。

▲衛福部長陳時中日前參加新冠肺炎國際視訊會議暨台灣參與WHO國際記者會。（圖／記者李毓康攝）

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台灣在新冠肺炎防疫的優異表現，已有多國聲援台灣，WHO也多次主動提起台灣。衛福部國際合作組技監劉麗玲表示，這2天雖然無法參加視訊會議，也沒有舉辦雙邊會談，但國際合作一直在進行，從疫情開始前，已與10幾個國家溝通討論防疫作為。

世界衛生大會將在台灣時間晚上6時舉辦線上會議，往年衛福部長陳時中都會在前一天飛到日內瓦，透過系列活動與雙邊會談為台灣發生，告訴世界「Taiwan Can Help」，但今年礙於全球疫情，改由線上進行，但台灣未收到邀函，依然無法參與。

劉麗玲表示，今年WHA台灣雖然不能參與，但國合組會密切注意是否有友邦在大會上幫忙發聲。而今年沒有規劃雙邊論壇，是因為「很早就在做了」，先前也舉辦過台美、台以衛生部長雙邊會議，還有10餘國陸續洽談防疫事宜，但不便公布。未來若他國有需要，也可以持續開啟雙邊會談，持續做到「Taiwan is Helping」。

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