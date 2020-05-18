陳時中：防疫期間跟「陌生人」打籃球　要離三步遠變神射手

▲陳時中：防疫期間跟陌生人打籃球要「離三步遠」。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

中華職棒5月15日開放2000人入場，球迷需維持梅花座，不過，近日卻傳出有球迷會離開位置，擠到球場前方。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥重申，只有親子座位有開放坐在附近，其餘球迷還是要留在指定座位上，一起遵守防疫新生活。

陳宗彥今（18）日在記者會上提到，全中運有望在7月恢復舉辦，但有媒體詢問，不同運動的接觸距離不一，像羽毛球隔著網子，應該可維持社交距離，但籃球卻是近身接觸運動，是否每一項運動恢復時間都一樣？

請繼續往下閱讀...

對此，陳宗彥回應，運動選手與觀眾應有所區隔，疫情剛開始時，HBL與JHBL因有固定時程，都是封館舉行，指揮中心長期以來都有跟教練掌握運動團隊的身體健康狀況，因為平時也要維持訓練，因此賽事都照常舉行，只是有沒有觀眾差別，而選手健康管理層面上，一直以來都有明確落實。

▲陳宗彥呼籲，球迷看球賽要維持社交距離。（圖／記者李毓康攝）

指揮官陳時中也補充，運動選手是特定對象，需要做健康管理與身體評估，必要時再做採檢；觀眾是不特定對象，入場觀看才需維持社交距離、戴口罩，開放時間也會比較晚。

陳時中建議，一般民眾從事球類運動，盡量跟認識的人打，如果不認識的話，「要離三步遠變神射手」，疫情期間跟陌生人離太近又沒辦法戴口罩的活動應稍加避免，一起落實防疫新生活。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來