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社會新鮮人注意！3種地雷工作特徵請小心

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▲▼永慶房屋,徵才,廣告,求職,月薪,房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋保障新人「前九個月每月五萬元」，超優福利讓社會新鮮人兼顧生活品質。

圖、文／永慶房屋提供

「房仲第一品牌」永慶房屋日前推出全新徵才廣告「求職競技場」，藉著跳箱、打桌球及跨欄等競技運動，演繹社會新鮮人踏入職場時容易碰到的困境，以及心中嚮往的工作福利與制度，刻劃出社會新鮮人找工作時的內心小劇場，最怕遇到「低薪」、「菜鳥沒人教」及「高工時」等職場悲劇，並將永慶房屋三大福利制度：「前九個月保障每月五萬元」、「師徒制」及「彈性工作八小時」融入影片中，廣告短短幾天觀看次數近40萬次，在網路引起網友們熱烈迴響。

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永慶保障新人前九個月每月5萬元

永慶房屋人資部經理塗振宏說明，「跳箱篇」將薪資比喻層層跳箱，就業市場有許多職缺一開始強調高薪利多，但背後充斥著各式條件與限制，「說好的五萬，怎麼只有底薪兩萬五？」廣告中的社會新鮮人努力跳箱，奮力爭取五萬元待遇，沒想到看得到領不到，一切都是打高空！這種職場悲劇在社會中屢見不鮮。

永慶房屋人資部經理塗振宏指出，目前大學畢業生平均月薪落在三萬以下、碩士畢業生平均三萬兩千元左右，社會新鮮人的市場薪資行情普遍不高，加上今年競爭激烈，據永慶房屋內部統計，有超過七成的求職者，都是因為永慶房屋推出業界最高規格「保障前九個月每月五萬元」前來面試，超優福利讓初踏入房仲工作的求職者能兼顧生活品質，專心學習無後顧之憂。

師徒制讓你變成房產高手

業務工作最擔心「菜鳥沒人教」，新鮮人在踏入職場時如果沒有前輩指導，在尚未學習或熟悉產業知識的狀況下，單打獨鬥的結果就是容易陣亡，造成求職者、雇主「雙輸」局面。塗振宏分析：影片中用桌球運動來比喻，學妹面對客戶不停出球提問，學長立即出現支援，有學長的強力支援做後盾，團隊合作服務不漏接，為客戶提供完善滿意的好服務。

▲▼永慶房屋,徵才,廣告,求職,月薪,房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「師徒制」讓社會新鮮人不再單打獨鬥。

永慶房屋有「師徒達人」讓社會新鮮人不需孤軍奮戰，有團隊互相補位支援，顛覆一般人對業務工作單打獨鬥的刻板印象。永慶罩你！免經驗，只要你有心，團隊就是你最好的後盾！

彈性工作8小時掌握生活節奏

塗振宏說明：「高工時」是許多社會新鮮人最害怕碰到的職場悲劇之一，影片中將工時比做跨欄，由社會新鮮人進行跨欄比賽，有人工作八小時後就開始跳起國標舞、享受生活；有人的工作卻是長時間耐力賽，工作超過12小時還看不到終點，不僅工作效率低，也消耗社會新鮮人的工作熱情與健康。

▲▼永慶房屋,徵才,廣告,求職,月薪,房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋推出「彈性工作8小時」，生活節奏自主掌握，不用為「高工時」磨損熱情與健康。

為了改變一般人對房仲工作「高工時」的刻板印象，永慶房屋領先同業率先推出「彈性工作8小時」制度，塗振宏說明：「根據永慶房屋內部資料顯示，有49%求職者是因為『彈性工作8小時』制度來投履歷。顯示現在人對於擁有自我時光相當重視，而永慶房屋也是房仲首家改變高工時生態的品牌。」

加入永慶房屋一年半的女性經紀人王郁嘉實際見證，在還沒加入前，周邊朋友都跟她說女生當房仲很辛苦，工時長、風吹雨淋的，要考慮清楚。但在加入後，團隊合作搭配科技工具，「彈性工作8小時」真的不只是口號！她可以依照需求，配合三班制制度（9點、10點、13點），不僅陪伴家人的時間變得更多，也能自主掌握生活節奏，她認為：「有品質的生活才能在職場上走得更遠，有更好表現。」

▲▼永慶房屋,徵才,廣告,求職,月薪,房仲。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋經紀人王郁嘉以自己為例，鼓勵社會新鮮人「找到對的工作」，才能在職場上走得更遠。

新鮮人搶先布局職場！

今年面對疫情衝擊，不僅人力銀行的徵才職缺大量減少，打破四年來新低紀錄，放無薪假的人數也創下十年來最高紀錄，台灣經濟前景景氣雖有下修壓力，但求才市場不全然悲觀，人力銀行也建議新鮮人不用等到疫情結束才開始求職，反而應該危機入市，提早規劃職場計畫。

永慶房產集團今年第一季業績不畏疫情逆勢成長10%，全台新展店超過50家，集團經營穩健。今年更有感新鮮人與轉職者求職艱難，願善盡企業社會責任，加碼擴大招募，提供幸福職場，光是雙北市就有上千個職缺。也藉由徵才影片「求職競技場」」，闡述專屬的福利制度，給社會新鮮人及轉職者一個安心且永續發展的職場新選項。

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