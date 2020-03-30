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8年級房仲女孩洪綺霙　工作生活皆精采

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8年級房仲女孩洪綺霙工作生活皆精采（圖／永慶房屋提供）

▲25歲的洪綺霙加入永慶第二年就達到百萬年薪，存到人生第一桶金。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房屋業務經理洪綺霙，從小的夢想就是打造屬於自己的家；求學時就嚮往加入房仲業，畢業後北上加入永慶房屋。提到為何想要成為房仲，洪綺霙說：「業務性質薪水高，在永慶還可以學得房產知識，對想買房的我很有幫助，累積專業獲得高薪，完全是我的夢想工作！」

福利制度、工作環境讓人安心 好友加入一起打拼
「家人覺得台北很遠、房仲不好做、女孩子當房仲不安全。」一開始，洪綺霙的家人並不贊同她加入房仲業，但她很早就開始比較各家房仲福利，永慶房屋的徵才資訊公開透明，又提供員工租屋津貼、保障前九個月每月五萬元等福利，讓她最安心，將蒐集的資料提供家人後，也獲得認可，於是帶著滿滿的期待從中部北上工作。

8年級房仲女孩洪綺霙工作生活皆精采（圖／永慶房屋提供）

▲永慶完善的福利與制度，讓洪綺霙與家人都安心。

洪綺霙說：「店長都會關心工作進度與學習狀態，工作有人幫，且不論帶看或要跟客戶見面時，學長姐也會主動陪同，安全上完全不擔心，加上濃厚的團隊情誼，讓我陸續推薦了多位女性朋友加入永慶。」她們最關切的安全問題，洪綺霙用自己的經驗，讓她們放心。

8年級房仲女孩洪綺霙工作生活皆精采（圖／永慶房屋提供）

▲在永慶，女生也可以做得很好！洪綺霙（右）跟好友一起在永慶奮鬥，也經常相約旅行。

女性當男生用？NO！有科技工具與團隊 省時又省力
洪綺霙也表示：「之前的工作同事間會競爭，所以剛加入永慶時會擔心有同樣的情形，但進來後不僅有學長姐一對一的細心教學，團隊夥伴也都很樂意幫忙，儘管進來的前半年沒有成交，大家都持續鼓勵我，這讓我更鍥而不捨，不僅不久後就成交，當月還一口氣順利成交3筆！」

8年級房仲女孩洪綺霙工作生活皆精采（圖／永慶房屋提供）

▲永慶的「師徒達人制」與團隊合作，對洪綺霙(右)幫助很大，她非常感謝店長指導！

「曾經也有朋友想要加入，卻擔心女生體力沒辦法像男生那麼好，工作起來會不會很吃力？聽到這，我都會叫她先忘掉過去對房仲工作的印象。」洪綺霙提到：「在永慶房屋有科技工具，不需要大街小巷跑，盲目發DM，只要透過手機或iPad，房屋物件與周邊資訊一目了然，『實境找房』服務還結合Google實境，不用親臨現場就能掌握周邊生活圈，加上『永慶實價登錄3.0』，能看到揭露至門牌的透明房價，不僅為客戶省下很多時間，也幫助我們高效率成交！」

8年級房仲女孩洪綺霙工作生活皆精采（圖／永慶房屋提供）

▲科技工具讓洪綺霙能高效工作，有更多時間可以跟愛貓豺豺膩在一起。

彈性工作8小時 讓旅遊美食豐富生活
洪綺霙依循公司的培訓規劃及自己的認真努力，加入三年半的她現在已晉升至業務經理，但永慶「彈性工作8小時」制度讓她的生活並未因此而被工作淹沒，熱愛美食的她不僅嚐遍過去蒐集的餐廳名單，出國旅遊也是她每年的固定行程，幾乎每年都拿到公司的海外旅遊獎勵的她，現在一年平均出國2次，跟家人朋友開心遊玩，洪綺霙將工作與生活都經營的很精采。

8年級房仲女孩洪綺霙工作生活皆精采（圖／永慶房屋提供）

▲洪綺霙最愛用旅遊美食來犒賞自己。

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