川普次子：新冠病毒大選完會神奇消失！　打擊我爸連任的可悲手段

▲川普兒子Eric Trump。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳孟臻/綜合報導

美國總統川普的兒子艾瑞克(Eric Trump)上周六接受《Fox News》訪問時說,11月3日大選完後,新冠病毒會神奇地突然消失,每個人也能重新復工。不過,艾瑞克的言論明顯與公共衛生專家的看法不同,專家表示,秋冬會有一波更嚴重的疫情爆發。

艾瑞克更指控民主黨,利用新冠肺炎疫情大流行,讓他的父親無法舉辦競選集會,行為實在太可悲,「他們用疫情阻止爸爸最棒的競選工具,讓他沒辦法再舉辦5萬人的室內造勢活動」。川普長子唐納(Donald Trump Jr.)過去也曾表示,新冠肺炎是民主黨用來打擊父親競選連任的手段。

艾瑞克更說,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)每次上台演說都會出包,所以現在的狀況他很開心,讓他可以避免競選活動。「拜登號召不到10個人,但我爸可以號召5萬人。」

但根據《News Week》報導,川普競選活動的參與人數有灌水嫌疑,川普2月宣稱有5萬人出席新罕布殊爾(New Hampshire)的造勢現場,但場館最大容量只有1萬1700人。

新冠肺炎在美國有150萬人確診,近9萬人死亡。對於艾瑞克的言論,美國衛生與公共服務部長阿札爾(Alex Azar)回應,任何誇張的言論都不合適,民眾需要的是正確、中立的資訊,人民健康與經濟福利不該淪為黨派鬥爭的工具。

Executive Vice President of the Trump Organization and the son of the president @EricTrump Trump joins “JUSTICE” tonight to react to my opening monologue and much more. Take a look. pic.twitter.com/bnn6QF2y4j