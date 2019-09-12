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這位中醫用「太極」　打動五大洲醫護人員身心

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▲▼2019年9月12日清晨，在「醫界葉問」何宗融醫師「柔中帶剛、剛中有柔」的律動起落帶動下，24個國家地區約近500位到花蓮參加國際慈濟人醫年會醫護學員，用練習太極八式的方式醒身與醒腦，感受到不一樣的暖身與暖心操。。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

「兩脚開立、兩臂前舉、屈膝按掌、轉腰擺手收脚、上步屈臂、弓步摟推」！

2019年9月12日清晨六點，位於花蓮靜思堂與慈濟大學中央廣場上，隨著太極音樂的柔和韻律，在「醫界葉問」何宗融醫師「柔中帶剛、剛中有柔」的律動起落帶動下，24個國家約近500位到花蓮參加國際慈濟人醫年會醫護學員，用練習太極八式的方式醒身與醒腦，感受到不一樣的暖身與暖心操。

花蓮慈院副院長何宗融習武超過40年，被喻為「醫界的葉問」，長期推動太極「養生、養身與養心」的他表示，現有實證研究證明練太極拳可防止老化，讓人健康長壽，且太極老少咸宜，不受場地、季節限制，早起打20分鐘，順氣調心，神清氣爽的一天就此展開。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019年9月12日清晨，在「醫界葉問」何宗融醫師「柔中帶剛、剛中有柔」的律動起落帶動下，24個國家地區約近500位到花蓮參加國際慈濟人醫年會醫護學員，用練習太極八式的方式醒身與醒腦，感受到不一樣的暖身與暖心操。。（圖／慈濟基金會提供）

由於父親是外功總教練，自幼扎下練功底子，因此融合精華太極拳八式，太極是武術的國粹，副院長何宗融不止在國內推動，更發揚到國際，他曾獲全國太極拳冠軍，具有奧運裁判身分，是國內少數中西醫合併醫療「武功高強」醫生，何宗融加入花蓮慈濟醫院中醫團隊後，即常出國進行國際義診，每到一處義診區，何宗融都不忘把這麼能強身保健的國粹推廣到世界各地去。

▲▼2019年9月12日清晨，在「醫界葉問」何宗融醫師「柔中帶剛、剛中有柔」的律動起落帶動下，24個國家地區約近500位到花蓮參加國際慈濟人醫年會醫護學員，用練習太極八式的方式醒身與醒腦，感受到不一樣的暖身與暖心操。。（圖／慈濟基金會提供）

何宗融表示，練太極拳可以增加平衡感、預防跌倒、增強心肺功能、降血壓等；但他也提醒，太極多數動作都會用到膝蓋，剛開始練不要操之過急，避免筋肉或膝蓋磨損；且練太極講究收放，切勿有一絲緊張，初學者最好先受過專業教練指導，再自主練習。

花蓮慈濟醫院長林欣榮一同在現場打拳，他表示，常練太極拳可讓手腳使力與呼吸，將激化大腦神經細胞，促進血液循環，增加周邊造血功能，同時協調興奮和抑制作用，對於精神創傷與神經衰弱修復，療癒效果亦佳。他說，國外研究也證實太極拳運動可改善帕金森氏症，慈濟醫院更製作一套簡易教學光碟，提供臨床門診患者照著做，病患反應都不錯。

▲▼2019年9月12日清晨，在「醫界葉問」何宗融醫師「柔中帶剛、剛中有柔」的律動起落帶動下，24個國家地區約近500位到花蓮參加國際慈濟人醫年會醫護學員，用練習太極八式的方式醒身與醒腦，感受到不一樣的暖身與暖心操。。（圖／慈濟基金會提供）

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