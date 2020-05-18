520兩岸交流／陸配的心內話　希望自己像台灣人vs.總被視為異類

▲新冠肺炎肆虐，讓陸配的處境越來越尷尬。（圖／ETtoday新聞雲）

記者鄭思楠／台北報導

6、21、23、25、48……這幾個數字串起了一位從福建遠嫁到台北的陸配薛阿姨目前的人生。21歲的她和現在的丈夫戀愛了，23歲結婚，隨後一個人遠嫁到台灣，花6年拿到了那本綠色的護照，在台灣已經生活了25年，甚至比她深入骨髓的家鄉還久，今年她已經48歲。

在接受《ETtoday新聞雲》採訪的近2個小時裡，薛阿姨總是輕聲細語、帶著甜甜的台語腔調，絲毫沒有福建女子在外人眼裡爽朗、精明的刻板形象。如果不知道她是陸配，根本看不出來她和台灣女人有什麼差別。

「25年前，家裡人、附近的鄰居知道我要嫁來台灣，都非常的羨慕我，因為在那時，他們的眼裡，台灣是個很發達的地方，能來台灣似乎是身分的進階，」薛阿姨提起有關25年前的那一次選擇，「那時候我的口音和周圍人格格不入，人家一聽就知道我是『大陸妹』，那時我一直在暗暗的學習，希望自己更像一個台灣人。」

當然，和那個時代大部分嫁來台灣的陸配一樣，薛阿姨從來台灣起，就沒有出去工作過，就在家裡相夫教子，只是面對單調的柴米油鹽。不過，她說，出門遇到的台灣人也都非常友善，「不是所有人一日三餐嘴邊都掛著政治，大家聊的更多的還是日常，比如這家的麵包好不好吃，這件衣服好不好看，下個星期去哪家餐廳吃飯，也不會因為你是陸配就對你區別對待。」

她認為，「以前大家都沒有抱著什麼政治偏見去和我相處。」這25年間，薛阿姨的生活平靜無波，還結交了不少志同道合的台灣好友，甚至對於台北，比起家鄉福建，更有家的歸屬感，「兩岸激烈的民意對抗，其實我更常在電視、報紙、新聞中感受到。」

▲搜索陸配一詞，兩岸網友都是罵聲連連。（圖／翻攝自微博、臉書）

不過，27歲的陸配小唯（化名）可不這樣覺得，因為這段時間以來，兩岸氛圍越來越差，就像這次新冠肺炎疫情，在台灣的她，深深感受到歧視與反中的壓力。也因此，當記者採訪時，她一開口就反問，「你不覺得陸配這個詞就很歧視?我在大陸是獨生女，說實話，我從小家境不錯，長輩們知道我要嫁來台灣，都悄悄和我爸媽說，『家境這麼好，怎麼把女兒嫁那麼遠』。」

她剛來台灣不到2年，和老公在一起了4年才決定走進婚姻，「我們是在英國留學時認識的，台灣人、大陸人、甚至英國人，對我來說都沒什麼差別，只是喜歡的人而已。」在即將步入婚姻階段時，她和老公曾經哪裡生活這個問題上，互相探討過，最終選擇了台灣，「我去哪裡生活都無所謂，但我老公想留台灣，現在我在台灣也生活了2年，我也很喜歡這裡，喜歡他的人情味。」

但是，2年的生活，小唯頻頻遇到問題，「比如我現在在台灣是有工作的，但是前幾天報稅的時候，發現無法選擇國籍，夫妻合報也無法匯入我的個資。」這時，她語氣明顯氣憤起來，「還有，我現在在台灣只是拿到居留證，但是如果在我還沒拿到身分證期間，我的爸爸媽媽想跟我一起生活，得等到70歲以上！」

據悉，現行法規「兩岸條例第16條第2項第1款」，中國大陸的父母親必需要年滿70歲以上，並向內政部入出國及移民署提出申請，經移民署審核後，可以排等數額（每年數額60人），等到排到數額後就可以來台定居。小唯說，父母年紀那麼大，還得坐飛機來回奔波，探望自己的小孩，「作為子女，真的很心疼；老公曾經也陳情過陸委會，但沒有得到任何回覆。」

這樣的遭遇，她覺得自己既是大陸人的「叛徒」，也是台灣人的「異類」。相比於薛阿姨，小唯似乎不太在意在他鄉的認同和理解，比起該不該這麼想、該不該這麼做，這個年輕女孩考慮的是「我就是這麼想，我就是這麼做」。

事實上，總統蔡英文連任成功後，外界最關注的仍是其兩岸論述，先前已有媒體曝光，520就職演說不會脫離今年1月11日勝選之夜的內容，仍是以「和平、對等、民主、對話」8字箴言的主軸。儘管如此，大陸官媒在大選後，已不只一次發文表示，520後的兩岸關係恐怕不樂觀，兩岸敵對性將更強、更危險。

其中，兩岸民意對抗是最明顯的例子。在談到這問題時，年輕、有想法的小唯認為，「台灣有言論自由，但言論自由的基礎是建立在非歧視族群之上，中國武統恐嚇，台灣就歧視反擊，實在沒有誰更高尚，而且誰先委屈了，也根本無法論定。」她說完上面的那段話，突然一字一頓說，「我說的這個寫出去了，ptt一定一堆人罵我，叫我滾回去。」

▲蔡英文連任成功，兩岸關係發展仍受矚目。（圖／翻攝蔡英文臉書）

其實，兩岸這代年輕人都擁有前所未有的豐厚物質和巨大自我，個人化的語言和行為也因為網路而被無限放大。舉例來說，記者在臉書上觀察，只要關於大陸的報導內容，大部分留言就充斥著，「支那」、「韭菜」、「死亡人數永遠35人」、「五毛」、「小粉紅」的字眼。至於大陸的微博，只要台灣新聞一出，留言也一邊倒，「一國兩制台灣沒有市場，那就只能武統一國一制了呀」、「留島不留人」、「統一台灣，大勢所趨」。

採訪最後，小唯突然歎氣表示，特別是這次新冠肺炎疫情爆發後，台灣「反中」、「仇中」意識飆漲，另一方面來看，也讓大陸主張武統的輿論聲浪越來越高，「我覺得兩岸已陷入兵凶戰危的攤牌局面，也不敢再有任何樂觀期待了。」

被問到同樣的話題，薛阿姨彷彿回到現實，聲音頓時降了下來，言詞也變得模糊，似乎想躲避那些「負能量」。她說，「那天滑手機看到了一篇新聞，有個大陸專家說台獨越線時武力解決台灣問題。」薛阿姨表示，那天晚上，她真的沒有睡著，「我真的怕了，突然間，我感覺，現在開始真的要面對這樣一場政治海嘯。」