兩會直擊／北京最高規防疫！記者每天核酸檢測　新聞中心座位剩1/3

▲2020年兩會梅地亞媒體中心視訊設備布置完成，座位拉開社交距離。（圖／讀者提供）

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會即將在21日登場，到底維安防疫有多嚴格！《ETtoday新聞雲》記者取得梅地亞媒體中心現場照片，遠端視訊設備布置完成。以往二樓新聞發布中心記者席至少有300個座位，這次破天荒縮減只剩100多個座位，並且嚴守「社交距離」，工作人員全部戴上口罩，防疫十分嚴格。

▲今年兩會梅地亞媒體中心，防疫做得十分嚴格。（資料圖／記者任以芳攝）

媒體中心維安嚴

2008年梅地亞中心北京奧運官方媒體接待酒店，集旅遊飯店、新聞中心、電視節目製作以及衛星傳送業務服務，也是北京國際性官方活動的媒體中心。以往，兩會登場前三到四天，開放中外媒體領證，今年還沒有任何通知，所有採訪流程保密又嚴格。

▲對照2019年採訪盛況，今年梅地亞中心記者席破天荒大縮減。（合成圖／記者任以芳製圖）

現場照片顯示，梅地亞中心二樓最大的會議室，原本能容納300多個座位，今年全部大縮水。座位之間拉出空間，目測記者席只剩下100多個位子。視訊設備也架好，一共三台大螢幕。所有工作人員進入會場，規定要量體溫，戴口罩，走到哪都要安檢，防疫等級高規格。

考量疫情防控，大陸兩會新聞採訪人數上的安排，也有大幅度調整。除了三大官媒新華社、央視、人民日報，不邀請臨時入京記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會。根據知情人士透露，「等到很後面才公布是否選入隨團媒體，還要提前去指定飯店隔離檢疫，才能上會。」截至目前，很多記者這幾天才接到通知，兩會怎麼開？規則是什麼？據傳今（18日）會公布流程細節。

▲今年所有官員、記者參加兩會前一天，強制規定做核酸檢測。（示意圖／記者任以芳攝）

記者等通知「隔離檢測」

今年大陸兩會防疫採取最高規格，各省人大、政協代表團入京，一律住進入指定隔離飯店，一直到兩會開始。根據相關人士指出，「這次兩會消息變化很大，越變越緊縮，推估可能與吉林疫情升溫有關聯。」另外，各省人大代表團大幅縮減隨團服務人員，甚至某些代表團直接取消新聞官，只保留少數隨行記者。

確定隨團的記者採取全封閉管理檢疫，和政協、人大委員分開住隔離飯店，還有新規定必須核酸檢測。 有陸媒透露，「原本被通知19日報到，突然又改成20日入住，消息一直在變。」目前隨團媒體隔離地點有梅蒂亞中心、萬壽莊等酒店，隨團記者每次參加會議的前一天，都得做核酸檢測，確認沒問題才能上會。未來八天會期，記者團和代表團「同進同出」，只能參加視訊會議，無法進入人民大會堂。至於港澳台媒體採訪名單，目前還沒公佈，等待進一步消息。

▲北京市舉辦兩會，因為防疫更加嚴密維穩。（資料圖／記者曾俊豪攝）

北京防疫、維穩辦兩會

為確保兩會安全順利進行，北京進入嚴管狀態，許多重要地鐵出口臨時增設體感儀器。所有外省寄來快遞14日起經過二次安檢，部分地區開始實行交通管制，依照以往慣例，商店不准販賣刀具、或任何尖銳物品，商家必須一律下架。

天安門、人民大會周邊開始有武警進駐，北京市也宣布20日零時至28日24時期間，發出禁飛規定，劃設臨時空中限制區。像是超輕型飛機、直升機、滑翔機、熱氣球、無人機、無人駕駛、自由氣球等12類所有性質飛行活動，這段期間空領域交由軍隊、民航空中嚴格管制。

▼往年兩會開始前，天安門、人民大會堂戒備森嚴（資料圖／記者曾俊豪攝）