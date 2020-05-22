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北京突下暴雨冰雹！白天竟變成黑夜...市民驚呼：一抬頭以為淩晨4點

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▲▼ 北京大雨 。（圖／翻攝自微博）

▲ 下午宛如黑夜。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

 一場雷陣雨21日下午突降北京，多地白晝變黑夜，當地民眾拍下影片稱「一抬頭還以為是淩晨4點。」對此中國氣象局高級工程師卞贇介紹，這一次的雷陣雨的天氣過程會比以往的更強烈一些，通俗理解就是雲層比較厚。

北京21日下午暴雨傾盆，明明是白天卻宛如進入了黑夜，有些地區甚至出現閃電和冰雹。當地市民紛紛表示，「一覺醒來還以為到了晚上」、「太嚇人了，上著課，一抬頭天黑了」、「北京昨天發誓的人最多嗎？」、「有一種集體加夜班的感覺」、「現在四點又亮了 仿佛老天關了一下燈」、「現在天又亮了，20分鐘，過完一天」。

▲▼ 北京大雨 。（圖／翻攝自微博）

市民拍下的照片  。（圖／翻攝自微博）

北京市氣象台21日下午3時30分升級發佈雷電黃色預警信號，預計至晚上9時，有雷陣雨天氣，並伴有冰雹和7級以上短時大風。在這場暴雨中，北京大部分地區降雨量3毫米至8毫米，局地20毫米至25毫米，最大小時降雨量20毫米左右。北京排水集團下午啟動防汛三級響應，隨後升級為二級響應。

對於為何會出現「白晝變黑夜」的情況，中央氣象台強天氣預報中心專家指出，主要是由短時強降雨引發，雲層厚度明顯增加和冰晶反射太陽光兩個因素，共同導致到達地面的可見光明顯減少，宛如黑夜。

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