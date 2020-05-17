柯建銘：預計6月中下旬開臨時會　處理考、監人事





▲柯建銘。（資料照／記者徐斌慎攝）

文／中央社記者劉冠廷台北17日電

立法院會期5月底結束，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，預計6月中下旬召開臨時會，處理考、監兩院的人事同意權，以及農田水利法草案、國民參審法草案等。

立法院第10屆第1會期將於5月底結束，民進黨團除了要趕在會期結束前行使促進轉型正義委員會及國家通訊傳播委員會（NCC）提名委員的人事同意權外，也預計召開臨時會處理其他議案。

柯建銘今天下午接受中央社記者訪問時指出，預計在6月中下旬召開臨時會，處理考試院與監察院的人事同意權、以及前瞻基礎建設後續經費編列同意案；包括農田水利法草案、國民參審法草案等，也預計在臨時會處理。

國民黨立法院黨團總召林為洲說，農田水利法草案還是存在爭議，包括是否要將農田水利會改成行政機關，但國民黨團不會針對此案抗爭，因為相關論述已在委員會中清楚表達。

他表示，國民參審法草案依法論法，司法改革的目標到底是參審制還是陪審制好，各黨都有不同版本，最終就是理性討論，看能否得出大家都能接受的方案。

至於考、監兩院的人事同意權案，林為洲說，就待提名名單公布後討論，一定會嚴格審查；此外，國民黨團也預計在臨時會提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，主張發給每位民眾新台幣6000元「國民振興經濟發展獎勵金」，振興經濟。

林為洲說，國民黨團主張在疫情過後的振興，普發6000元，這是最簡便的方式，現在政府的紓困方案已讓民眾抱怨連連，希望未來在振興方面，能夠簡政便民。

根據憲法，立法院會期每年2次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法委員每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。