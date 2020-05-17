快訊／「依林」真的來了！新冠肺炎連續10天零確診　35天無本土病例

記者嚴云岑／台北報導

「依林」真的來了！新冠肺炎歡慶連續10天零確診，中央流行疫情指揮中心表示，新冠肺炎維持440例確診確診，連續35天無本土病例。漁業署今（17）日特別送來10隻龍虎石斑，象徵「以石慶十，十全十美」，在記者會開始前，指揮中心副指揮官陳宗彥與發言人莊人祥，也特別聞「魚」前來拍照。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今指揮官陳時中表示，國內今日無新增病例，昨(16)日新增218例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報69,206例(含68,139例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

確診個案中7人死亡，395人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

現階段國內疫情趨緩，指揮中心鼓勵民眾及業者力行「防疫新生活運動」，不分行業，重點就是保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，無法維持社交距離時，應戴口罩，業者可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離；出入各類場所不分室內外，皆要量體溫，隨時保持手部清潔，業者也應於入口及場所內提供乾(濕)洗手用品或設備，並採取實名制，確實執行人流管制及環境的清消。酒店、舞廳、夜店等行業只要依循相關防疫規範並盡到管理的責任，即能在有條件的情況下適度開放業者復業，各縣市政府確實執行業者復業相關評估與查核，落實監督工作。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▼十全十美漁業署送石斑魚。（圖／記者嚴云岑攝）

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