國中會考新北考生拒戴口罩「5科恐0分」　陳時中說話了！

▲國中會考 。（圖／教育部提供）



記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，109年國中會考所有考生都被強制必須戴口罩應試，但就有發生考生刻意不戴口罩，面臨5科恐怕全部零分的狀況。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，違規事件現場有進行處理，教育部也會將考區試務會討論確定後，送到中央試務會並召開違規處理的會議來討論核定，相信經過層層把關，應該可以做出對大家都公平的決定來。

新北市清水高中一名男學生昨天數學、國文和寫作測驗都刻意不戴口罩，今天兩科也是一樣，被監考人員列為重大違規，5科恐怕全部零分。國教署副署長許麗娟說，昨天口罩違規的學生，今天應試和昨天一樣不戴口罩，但監試人員都有經驗，現場沒影響其他考生。

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不過，外界認為昨天三科恐不計分，太嚴重了。許麗娟則回應，整體學生應試相關規定都有考試規則，違反也有處理要點，目前相關違規都是監試人員現場登入的情形，不管今天或昨天，還是所有違規樣態，都會在明天開始透過全台各考區討論決議，看要如何處理個案情形，且最後還要經全國試務確認，強調過程都很嚴謹，一定會注意到考生權益。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

針對此狀況，陳時中今在記者會中回應，違規事件現場有進行處理，教育部也會將考區試務會討論確定後，送到中央試務會並召開違規處理的會議來討論核定，相信經過層層把關，應該可以做出對大家都公平的決定來。

另外，這次會考也有老師反應，因為天氣炎熱，試場有規定要開窗通風，但未來如果學生都戴口罩是不是可以關窗吹冷氣？陳時中表示，經過這次會考相關經驗或發生的情況，都可以請教育部跟指揮中心討論，尤其天氣越來越炎熱，可以看看怎樣做更適合。

▲有考生拒戴口罩，恐面臨5科0分的狀況。（圖／教育部提供）



新北市教育局指出，今日該生都有戴口罩，只是未帶妥，說明以下三點：

一、有關新北考區昨日未戴妥口罩應試考生一案，今日該生應試有戴口罩進入試場，惟口罩露出口鼻，監試委員業告此舉恐有違規之問題，該生亦瞭解並配合於監視紀錄表簽名。

二、違規情形紀錄是由監試委員當場依實際情況紀錄，後續仍需要提至考區違規事項處理會議討論，其決議並需提至全國試務會召開之全國違規事項會議確認。新北考區將於下周一召開違規事項處理會議，所詢個案，是否計列違規尚待會議討論及決議。

三、本案已與該生國中學校輔導老師及家長取得聯繫，請其協助後續持續輔導及關心該生。

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