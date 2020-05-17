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解禁前奏？陳時中要規劃「實體音樂會」　記者會移動到戶外開

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▲▼部長陳時中「用愛畫個圈」示範影片。（圖／文總提供）

▲衛福部部長陳時中「用愛畫個圈」示範影片。（圖／文總提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎連續10天零確診，中央流行疫情指揮官陳時中表示，中華文化總會5月20日將舉辦「用愛畫個圈」線上音樂會，希望大家能響應一起畫愛心慶祝，而因應疫情趨緩，未來也規劃舉辦實體音樂會，並把記者會慢慢移動到戶外，逐漸恢復以前的生活。

中華文化總會將在520舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會，防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺，錄製「用愛畫個圈」示範影片，邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片，接力畫圈，讓疫情持續加零，影片剪輯後將在演唱會當天播放，向防疫人員致敬。

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▲▼0517疾管署記者會。（圖／疾管署提供）

▲指揮官陳時中帶領現場官員一起品嚐石斑鮮魚湯。（圖／指揮中心提供）

▲▼0517疾管署記者會。（圖／疾管署提供）

歡慶台灣連續10天無新增病例，漁業署特別送來10條龍虎石斑，象徵「以石慶十，十全十美」，並烹煮魚湯送給防疫同仁與媒體。陳時中今（17）日在記者會結束後特別留在座位上喝魚湯，大讚湯頭鮮甜，更呼籲現場媒體一同享用。

在喝完魚湯後，陳時中突然提到，520文總有舉辦線上音樂會，希望大家一起畫愛心慶祝，很快也要規劃實體音樂會，「讓我們跟以前的生活更像」。

而新冠肺炎疫情爆發以來，指揮中心天天召開記者會，已在室內關了100多天，陳時中笑道，隨著疫情趨緩，未來會慢慢把記者會移向戶外，邀請媒體自由參加，但不會天天這麼做，只是想藉此告訴大家，可以慢慢走出來了。

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