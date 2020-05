解禁前奏？陳時中要規劃「實體音樂會」　記者會移動到戶外開

▲衛福部部長陳時中「用愛畫個圈」示範影片。(圖/文總提供)

記者嚴云岑/台北報導

新冠肺炎連續10天零確診,中央流行疫情指揮官陳時中表示,中華文化總會5月20日將舉辦「用愛畫個圈」線上音樂會,希望大家能響應一起畫愛心慶祝,而因應疫情趨緩,未來也規劃舉辦實體音樂會,並把記者會慢慢移動到戶外,逐漸恢復以前的生活。

中華文化總會將在520舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero 用愛畫個圈」線上演唱會,防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺,錄製「用愛畫個圈」示範影片,邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片,接力畫圈,讓疫情持續加零,影片剪輯後將在演唱會當天播放,向防疫人員致敬。

請繼續往下閱讀...

▲指揮官陳時中帶領現場官員一起品嚐石斑鮮魚湯。(圖/指揮中心提供)

歡慶台灣連續10天無新增病例,漁業署特別送來10條龍虎石斑,象徵「以石慶十,十全十美」,並烹煮魚湯送給防疫同仁與媒體。陳時中今(17)日在記者會結束後特別留在座位上喝魚湯,大讚湯頭鮮甜,更呼籲現場媒體一同享用。

在喝完魚湯後,陳時中突然提到,520文總有舉辦線上音樂會,希望大家一起畫愛心慶祝,很快也要規劃實體音樂會,「讓我們跟以前的生活更像」。

而新冠肺炎疫情爆發以來,指揮中心天天召開記者會,已在室內關了100多天,陳時中笑道,隨著疫情趨緩,未來會慢慢把記者會移向戶外,邀請媒體自由參加,但不會天天這麼做,只是想藉此告訴大家,可以慢慢走出來了。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來