佛光山開山54周年　南台別院抄經共修圓滿福慧續轉法輪

▲佛光山南台別院邀請台南市長黃偉哲、澎湖縣議會劉陳昭玲議長、台南市警局長周幼偉等人，在南區總住持滿舟法師引領下，共聚佛光山南台別院一同抄經。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山開山54周年，南台別院舉辦抄經共修活動，邀請台南市長黃偉哲、澎湖縣議會劉陳昭玲議長、台南市警局長周幼偉等人，在南區總住持滿舟法師引領下，共聚佛光山南台別院一同抄經，並有千人同時居家一起抄寫《心經》，圓滿福慧續轉法輪，功德回向疫情早日結束，國泰民安。

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54年前佛光山開山星雲大師帶領僧信二眾披荊斬棘，以堅忍的毅力，點滴建設佛光山，創立人間佛教，弘揚佛法，5月16日適值開山54週年特舉辦《全球同步抄經活動》，南台別院邀請台南市長黃偉哲、澎湖縣議會劉陳昭玲議長、台南市警局長周幼偉及警察廣播電臺臺長宣介慈賢伉儷、國際佛光會世界總會副總會長劉招明賢伉儷暨人間福報生活推廣協會理事長楊政達賢伉儷，由台南區總住持滿舟法師引領榮譽功德主、佛光幹部、青年團及青年書院學生等近130餘人共聚佛光山南台別院一同抄經，並有千人同時居家一起抄寫《心經》。

透過聞思修證靜心修持，並且融入般若心經法要，祈願仰仗佛陀慈悲威德力，將匯聚百萬人的抄經正能量功德回向疫情早日結束，國泰民安，社會祥和富強，普羅大眾豐衣足食，身心自在，健康吉祥，意義殊勝非凡。

市長黃偉哲表示，恭逢54週年殊勝因緣參加此次的抄經活動。近期在歷經防疫期間，蒙佛祖加持平安度過，堅持佛法的修行，讓防疫工作全體同心胼手胝足共同完成，更感念佛光山星雲大師心保和尚佛法理念支持與指導，讓自己心情平靜，才能讓防疫工作全體一心，胼手胝足共同完成，也提升了佛光山傳遞佛法的價值。

滿舟法師開示，今日抄經活動緣自星雲大師引領僧俗二眾成長，讓法水長流五大洲，方能創造百萬佛光人共同抄經修持。祈願人人不忘初心，廣發大願心將功德回向，法界一切眾生平安吉祥，佛道上精進不退轉。

劉陳昭玲議長歡喜地說，抱持喜悅的心情參加抄經活動。藉由抄經誦經得到修行的法門，更期盼疫情遠離，人人平安度過，透過抄經得到自在心、清淨心的心靈撫慰。

劉招明副總會長說，感謝好因好緣來共襄盛舉，希藉抄經的殊勝因緣增福增慧，更以歡喜心、清淨心、恭敬心隨文入觀，提升人生的修持。祈願以功德回向，疫情苦難的一切眾生及自己家親眷屬好友皆吉祥平安自在。

周幼偉局長虔誠感恩地表示，歡喜參加今日抄經，活動防疫期間深受到住持滿舟法師的關懷，消防局及各同仁等蒙受佛佑一切都平安順遂，深表謝意。

理事長楊政達分享心得，抄經活動意義非凡，是自利利他的修行展現。提及星雲大師的勉勵：「經典，是入道的法門，不論受持一偈或書寫一言，都有無量功德」。祈願今晚抄經無量功德，回向法界所有眾生，疫情早日離去，佛光法務續轉法輪，所有佛光人與所有世人，皆能身體健康，智慧增長。中一分會陳副會長分享，透過抄經修持，思聞法義，以般若中道之精神放下自我的執著，獲得清淨自在的心。安平三分會呂師兄把握因緣在家同步修持，同樣感受到共修的安詳法喜。

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