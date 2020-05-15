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佛光山開山54週年抄經祈福　第一線防疫員警法喜充滿

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▲屏東縣內埔警分局員參與佛光山開山54周年抄經祈福活動，充滿法喜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局員參與佛光山開山54周年抄經祈福活動，充滿法喜 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

5月16日是佛光山開山54週年，佛光山桃園講堂監寺如慶法師邀請身處第一線的北中南防疫的警察人員參加開54周年的抄經修持活動，期盼透過抄經儀式，沈澱他們心靈，祈求疫情早日結束，員警在抄經後感到非常殊勝、法喜充滿。

▲屏東縣內埔警分局員參與佛光山開山54周年抄經祈福活動，充滿法喜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼抄寫心經，沈澱心靈。

▲屏東縣內埔警分局員參與佛光山開山54周年抄經祈福活動，充滿法喜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

佛光山桃園講堂監寺如慶法師表示，新冠疫情，警察是第一線防疫人員，相當辛苦，今年適逢佛光山開山54周年，因此邀請北中南員警，參加抄經活動，讓他們有機會沈澱心靈，未來在處理民眾的問題、轄區治安，能夠有一個穩定的思緒；並祈求疫情結束，大家平安健康。

內埔警分局長蔡耀順表示，開放同仁自由參加抄經活動，同仁反應相當踴躍，如慶法師寄來10份抄經本，同仁很快拿走，並在很短時間完成，抄完後心裡感很平靜，充滿法喜。

巡官黃治憲表示，在警察的工作上，常有各式的專案及各種的突發事故，若不能有清如水的情緒、明如鏡的思維，很難在有限時間內做出正確的判斷。宗教能洗滌、教化人心。

他說，感謝佛光山如慶法師的應邀，讓他們有機會響應紀念「佛光山開山54周年」抄經活動，同時為疫情祈福，在勤餘時間書寫般若波羅蜜多心經，修心養性，同沾法喜，沉殿、沉靜自己的心靈，感到非常美好殊勝。

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