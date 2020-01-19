南台別院歲末義工聯誼　歌劇弘法義工喜洋洋

▲佛光山南台別院舉辦歲末義工聯歡會，今年推出「歌劇弘法班」，演出「十修傳家」自編戲碼，禮請明華園首席弟子指導，身段唱腔精彩到位，獲熱烈掌聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

感謝義工菩薩長年護持道場，佛光山南台別院舉辦歲末義工聯歡會，今年度別出心裁推出「歌劇弘法班」，由督導會長組團演出「十修傳家」自編戲碼，禮請明華園首席弟子指導，身段唱腔精彩到位，專業演出，博得現場熱烈掌聲。

現場出席南台別院各分會義工 800位，與會貴賓包括台南市長黃偉哲、市議會秘書室主任顏昇祺、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山台南區總住持滿舟法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、佛光山澳洲中天學校執行校長陳秋琴、國際佛光會中華總會理事陳順章伉儷、蔡國華伉儷、中華福報生活推廣協會理事長楊政達、王姝文區委員、黃淑美督導長、各功德主、中華日報社長莊曜華、藝術家林智信老師等蒞臨參與。

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黃偉哲市長表示，各位參與義工，在需要幫助的地方，處處看到佛光人的身影。福滿人間十修傳家。慈容法師在開示時說，義工從發心中得到歡喜，發心服務就是布施，布施就是播種，從奉獻中得到財富、得到健康、得到歡喜。星雲大師初來台什麼都沒有，因為肯發心結緣服務，現在成就多少事情，辦了多少學校、道場、美術館，而今行道天下，福滿人間。

佛光會劉招明副總、陳秋琴校長致詞提出，感謝佛光山南台別院常住為我們創造許多因緣，為大眾服務，付出才有傑出，有捨才有得，義工心甘情願的給，學佛更快樂。陳順章理事伉儷則說，喜歡十修歌第九句，所交皆君子，在座各位都是君子。三歲小孫女讀偈語，善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到。跟大眾結緣。

楊政達理事長、王姝文委員，兩位皆參與歌仔戲演出，楊政達特別為戲落髮，兩人強調，三寶吩咐，使命必達。頭目腦䯝都可以供養，何況頭髮。知名版畫家林智信老師捐贈版畫作品，由楊政達理事長收藏。

義工聯誼現場氣氛祥和歡喜，南台佛光童軍團、南台佛光青年團與青年書院壓軸演出，住持滿舟法師頒贈大師墨寶「行道天下，福滿人間」圓滿歲末義工聯誼。