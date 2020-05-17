新北自製紓困手冊11縣市來要　侯友宜酸中央「不曉得是不能還是不會」

▲侯友宜慰勉「擴大急難紓困」第一線公所同仁 。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜17日赴中和區公所慰勉「擴大急難紓困」第一線同仁，並送上黑松沙士替週末加班的職員加油打氣。談到新北市自製《擴大急難紓困標準作業手冊》，一出就有11個縣市想要索取，忍不住酸中央「遲遲沒有做出來，不曉得是不能還是不會」。

對於傳出有職員連日加班身體暴瘦，侯友宜表示，基層同仁真的很辛苦，但同時也要苦民所苦，比我們苦的人還很多，身體暴瘦他可以體會，但也希望同仁領略到，能解決人家的問題，內心是快樂的。

為了加速中央急難紓困專案的核發過程，新北市製作《擴大急難紓困標準作業手冊》，並刻了一個侯友宜的專用印章，授權給各區公所區長。

侯友宜表示，急難紓困由地方來做，我們可以扛起責任，但一個政策下來配套要完整，程序要清楚，否則地方很難執行，「經過這麼多天，我們反應很多次，希望有標準作業手冊，中央遲遲沒有做出來，不曉得是不能還是不會，因此基層自己扛起責任來。」

侯友宜表示，這本標準作業手冊，從受理、審查到發放，非常清楚讓基層去遵循 ，因此手冊一出來，就有11個縣市想要索取。新北市府表示，索取縣市包括台南市、台中市、台東縣、新竹縣市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣、嘉義縣、南投縣共11個縣市。

侯友宜說，上週五新北一天大約核發一千一百多件紓困案，禮拜六有了手冊後，就達到2777件，等於是倍數成長，相信禮拜天的數量一定會更多，目前為止，新北市已經審了6662件，核定金額達9千6百多萬，「中央沒辦法做到的，我們多付點責任把它做好。」