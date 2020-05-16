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韓國瑜反制罷韓喊話「別去投票」　侯友宜回應了

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▲ 新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對高雄市長韓國瑜15日晚間首次對罷韓發表言論，新北市長侯友宜16日表示，韓國瑜在防疫期間努力做事，守護高雄市民的健康。

罷免投票倒數21天，韓國瑜昨晚透過臉書首次發表他對罷韓的感想，感性向支持者喊話，希望支持他的所有人，6月6日那天不投票、不參與任何政治活動，並強調高雄市府團隊，第一、不貪汙，第二、不炒土地、第三、不包工程，全心全意打拚為高雄，每一項工作都認真做，而且清廉有效。

對此，侯友宜也為他鼓勵，表示在防疫期間，韓國瑜努力做事，守護高雄市民的健康，大家一起加油。

此外，新北市八里區下罟子漁港浮動碼頭16日啟用，侯友宜表示，市府正推動「嗨漁港計畫」，致力改善漁港環境，健全碼頭機能，提升漁民補漁作業及船筏停靠安全，將帶動市轄28個漁港成為大眾散心、看海的休閒景點，希望振興國內經濟，促進觀光發展。

下罟子漁港位於新北市八里區下罟子里，是台北港的港中港，穩靜度佳，但潮差高達3公尺，漁民整補作業、上下碼頭非常不便，更有潛在危險。當地漁民葉大哥在今日啟用儀式，也到場分享「常有手機掉到海裡，甚至人員落水情況」；另一位漁民陳永元還被石階的蚵殼割傷，感染海洋弧菌差點截肢。他們說「現在有了浮動碼頭，上下漁船非常方便也比較安全」，所以特別前來感謝侯市長的施政作為。

侯友宜表示，八里區下罟子漁港因為潮差3公尺，漁民上下碼頭困難，為保護漁民作業安全，特別興建浮動碼頭，讓漁民補魚更安全、更舒適。此外，也美化漁港周邊環境，並結合八里自行車道，不但讓漁民漁獲滿滿，也希望帶動更多觀光休閒產業。

「這也是我們新北市新創生漁港很重要的碼頭」，市長指出，新北市是全國擁有最多漁港的縣市，下罟子漁港只是其中之一，在長達145公里的海岸線，新北市就有28個漁港，個個深具魅力，漁業產值也高，農業局正在推動的「嗨漁港計畫」，以「新創生」積極為漁港創造新價值，為大眾創造更多休憩地點，促進當地產業及觀光整體發展。

農業局長李玟表示，下罟子漁港浮動碼頭的興建，確實改善漁民作業及上下碼頭的不便。目前設籍新北市的漁筏數量有200餘艘，為振興地方觀光業，市府也積極協助行動自行車租賃業者、胖卡業者尋找地點提供民眾租賃、販售服務，並整合台北港周邊休閒區域，規劃便民設施，蓬勃地方產業。

▲ 新北八里下罟子漁港浮動碼頭16日啟用 侯友宜：迎接嶄新漁港新氣象。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北八里下罟子漁港浮動碼頭16日啟用 侯友宜：迎接嶄新漁港新氣象。（圖／新北市漁業處提供）

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