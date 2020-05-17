PTT女神「台大醫小馮」爆休學！網友IG留言直接問…釣出本尊嗆辣回應

▲雄女畢業生馮琪淯考上台大醫學系。（圖／記者宋德威攝）



記者黃可昀／綜合報導

2018年以全校第一名考進台大醫學系的馮琪淯「小馮」一夕爆紅，不僅亮眼成績備受關注，白皙清純的臉蛋更在PTT掀起一波討論，被封為最美雄女學霸。近日Dcard卻傳出一篇文章，專屬醫師的實名認證APP上竟有人透露小馮休學了，令網友相當震驚。

高醫大一名女網友日前在Dcard發表文章，她在醫師專用APP上看到一篇文章，有人在討論就讀大二的小馮疑似休學，但文章並沒有附上任何根據或證明，底下留言也眾說紛紜。

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▲小馮回應休學傳言。（圖／翻攝自小馮IG）

其中一位網友乾脆到小馮的IG留言，直接問「低能卡（Dcard）傳出小馮從台大休學，這是真的嗎？」想不到留言釣出本尊回應，「你是怕被發現會看低能卡的東西很丟臉，才特地開一個假帳來問嗎？」雖然沒有正面解釋休學一事，但嗆辣反應間接駁斥了謠言。更有粉絲發現，小馮15日才在限時動態PO出台大學生會相關資訊，代表她仍非常關心校內事務，休學只是網友們的不實傳言。

▲小馮（右）15日才PO文替校內事務宣傳。（圖／翻攝自PTT）



據了解，小馮這2年來多次登上PTT表特版，許多人都被她的清純外表與聰明腦袋所吸引，但人紅是非多，2018年傳出是因為學霸男友才考上台大醫，當時她在臉書發表1375字長文，感嘆外界說法對她和男友十分不公，雖然男友確實是她進步的動力，也是一路互相陪伴、切磋的好戰友，「但若將此過度放大簡化，變成我因『學霸男友』而成績進步，對我們兩人都不甚公平。」