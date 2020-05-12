台大解封！5/16起民眾可進校園、游泳池　5/18起100人以下課程改回實體





▲台灣大學指出，16日起校外人士得由大門及辛亥門入校。（圖／ETroday資料照）

記者崔至雲／台北報導

國內新冠肺炎疫情逐漸穩定趨緩，台灣大學今（12日）公布，16日起校外人士得由大門及辛亥門入校，通行時需先掃描身分證條碼及量測體溫；18日起，100人以下之課程、會議及社團活動等得以實體方式進行；已以遠距或線上方式進行者仍得以遠距或線上方式為之。

台大原本因疫情關係，校外人士禁止進入校園，但因國內疫情趨緩，台大決議， 16日起校外人士得由大門及辛亥門入校，通行時需先掃描身分證條碼及量測體溫；其餘人員維持原管制方式憑證入校，得由校園七處校門進出，洽公者需出示證明文件；各館舍仍應查驗入館人員身分、量測體溫、填寫健康關懷問卷；進入校園人員請保持社交距離（或配戴口罩）。

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▲校外人士16日起得可進入台大校園，通行時需先掃描身分證條碼及量測體溫。（圖／台灣大學提供）

另外，18日起，台大100人以下之課程、會議及社團活動等得以實體方式進行；已以遠距或線上方式進行者仍得以遠距或線上方式為之。

至於體育館部分，16日起，開放師生、校友及付費會員使用，綜合體育館各運動空間至多60人；體育館綜合球場至多40人，其餘空間不超過20人；室外游泳池至多60人。

台大提醒教職員工生，辦理或參與各項活動，仍須保持適當社交距離，並落實個人衛生防護；校方亦將視疫情狀況，隨時調整相關防疫措施。