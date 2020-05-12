疫情趨緩！台大畢業典禮參加人數增11倍　357名學生家長也准入校

▲台大畢業典禮人數增至300多人餐加。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心逐步放寬各項防疫規定，台灣大學今（12日）指出，該校同步調整108學年度畢業典禮規劃，各系所（不分組）學士班、碩士班可各推薦1名領證代表；博士班經推薦皆可參加，學生家長則為每位學生邀一位。

台大說明，因應國內新冠肺炎疫情趨緩，校方更新畢業典禮參加人數方案，以增加更多畢業學生參與典禮領證，讓應屆畢業生留下難忘的回憶。依5月12日最新規劃，各系所（不分組）學士班、碩士班可各推薦1名領證代表；博士班經推薦皆可參加。初估學士班領證人數有55人、碩士班126人、博士班176人共357人，比原定33人增加了約11倍的學生人數；學生家長暫定為每位學生只邀請一位。

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指揮中心11日放寬室內集會場所總人數到250人以下，台大表示，因此領證畢業生將分成兩組入場，接受院長撥穗、校長授證，主會場內維持250人以下規範，未來若指揮中心有更進一步放寬集會場所總人數限制，台大也將同步更新規劃前述所有領證畢業生同時於主會場就座，全程參與典禮。

台大也表示，典禮當天將由專業傳播公司全程錄影，並委請台大計算機及資訊網路中心協助網路同步轉播畢業典禮實況，以提供未能到現場參加典禮之畢業生、家長、國內外校友及媒體上網觀賞。