澎湖牛牛住宅區逛大街！太陽辣曬「牠秒鎖定屋簷」爽遮蔭　她笑了：是日常

▲原PO拍下一幕「澎湖日常」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

過了立夏之後暑氣開始逼近，最近也能感覺到大太陽的熱情，許多人外出時，有遮陽的地方都會盡量躲，連動物也不例外。一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張「澎湖日常」的照片，只見她在住宅區拍下一幕牛散步的畫面，牠逛著逛著居然就躲在一住戶家的屋簷下躲太陽，超逗趣的發展讓其他人紛紛笑說好可愛。

這位女網友文中笑說「看天氣有多熱就好，連牛都想盡辦法躲太陽」，並hashtag說這是澎湖日常。看看照片，只見原PO先是在社區的某條通道拍到一隻逛大街的棕皮牛，牠還剛好回頭看著女網友，彷彿知道鏡頭對著自己。

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▲超萌棕皮牛在社區逛大街，還會回頭看鏡頭。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO忍不住跟著牛，想看接下來的發展，就看到牛牛走著走著，看到別人家門口有遮蔭處，就過去躲在屋簷底下，還時不時轉頭看看「狗仔」，模樣有趣又可愛。

▲▼實在太熱了，牛牛跑去屋簷底下躲太陽 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，當地人也在留言區現身，這在澎湖真的常見，「澎湖日常，還有羊也是」、「以前在戶外。隨便都能踩到牛屎」、「最近興仁還有豬出來逛大街呢！澎湖日常+1。」

其他網友則紛紛笑噴，「怎麼會有牛牛啦」、「這年頭，連牛都要躲太陽了」、「我是不是眼花」、「太新鮮了吧」、「這也太酷了吧」、「那邊路邊都有綁住的牛」、「我看見晚餐在走路」、「這時候有樹真好」、「他曬著曬著……臭小子……好像有點香啊」、「牛排刀可以準備了」、「誰家養的毛小孩。」