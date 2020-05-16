桃園遊不一樣　燦哥推薦全家來「康莊有機聚落」體驗農事

▲鄭文燦於「康莊有機聚落」手洗愛玉冰。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，桃園市長鄭文燦為推廣桃園休閒農業發展，16日到大溪區康莊休閒農業區體驗DIY泡菜醃漬、手洗愛玉冰，並品嘗手工製作的蘿蔔糕等農產品，向民眾大力行銷佔地面積約12公頃的「康莊有機聚落」，不僅是許多小農、青農展售產品，供應桃園多所學校營養午餐的地方，也是推廣食農教育及農事體驗的極佳場所。

▲DIY泡菜醃漬。▼手工製作的蘿蔔糕。（圖／市府提供）

據指出，桃園市自2015年起向農委會提出申請劃定休閒農業區，目前已完成劃定8個休閒農業區，期藉由休閒農業區發展提升地方產業，市府亦極力推動各休閒農業區內業者開發特色農事體驗，吸引民眾前往深度旅遊，使傳統生產的一級農業結合導覽解說、實際操作及伴手農特產，提升至三級產業，讓民眾真實體驗農村的生活文化。

▲▼防疫安全旅遊，鄭文燦推廣休閒農業區貼近鄉村、親近農業。（圖／市府提供）



大溪區康莊休閒農業區鄰近石門水庫、大溪老街及慈湖，擁有豐富的生態、歷史、人文等觀光資源。農業局長郭承泉說，康莊休閒農業發展協會積極與當地有機認證農場合作，開發多項體驗活動，例如古早味美食的蘿蔔糕製作、泡菜醃漬、手洗愛玉冰、果醬製作、南瓜鬆餅製作等活動，多項農事體驗已有穩定的客群，更是大溪區多所國中、小食農教育校外教學的指定場域，歡迎市民朋友踴躍報名參觀體驗。

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