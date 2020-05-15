桃園急難紓困加速審查　核定案件全國第一

▲市長鄭文燦表示，桃園急難紓困核定案件全國第一。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日於防疫會議表示，截至昨（14）日19時30分為止，擴大急難紓困方案，桃園各公所受理件數達1萬9,994件、核定4,070件、核定金額累計5,863萬元，顯示受理資格放寬後，申請及核發情況大幅改善，桃園市核定件數居六都第一，相信搭配勞保及農保等紓困方案，桃園紓困涵蓋率愈來愈廣，民眾會更有感。



鄭市長指出，擴大急難紓困方案主要針對無保工作者，因為受到疫情衝擊，收入減少，須及時紓困金的幫助；截至目前，桃園平均每人核定金額約1.7萬元，各公所也針對資格審查不符的案件，開會複審，希望在從簡、從寬、從速的原則下，提高核發率。

▲社會局長鄭貴華說明急難紓困加速審查作業。（圖／市府提供）

對於不符資格的申請案件，假如經過資料勾稽，是因為當事人有投保勞保或農保，也請公所向當事人妥善說明，協助輔導轉透過職業工會或農會等機制申請紓困金，並請勞動局及農業局提供相關紓困補助方案資料，讓公所人員參考。



勞動部針對自營作業者或無一定雇主之勞工，提供勞工生活補貼，桃園市共8萬2,533人符合申請資格，目前經勞保局核定撥款人數為7萬1,803人，比例占87%；而經調查，未提出申請的民眾，部分隸屬於交通或旅遊業，選擇向交通部申請相關補助津貼，他特別肯定包含：桃園市百貨食品銷售員職業工會、桃園市泥水業職業工會、桃園市美容業職業工會、桃園市燙髮美容職業工會等4個工會，會員申請比例達100%，請勞動局與工會繼續加強宣傳，盡可能提高申請比例，並針對申請率達100%的工會給予實質獎勵。

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