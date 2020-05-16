前海協會長陳德銘：台商要理性認識當前中美貿易摩擦

▲前海協會長陳德銘在上海與台商座談。（圖／取自上海市台胞服務中心）

記者陳政錄／綜合報導

前海峽兩岸關係協會會長陳德銘15日於上海，和當地台商協會代表、台辦交流座談，並在會上肯定台商在極端的國際經濟環境下，即時調整戰略布局。他強調「我們要理性認識當前中美貿易摩擦，秉持人類命運共同體理念」，為建設一個共同繁榮、開放包容的新環境作出貢獻。

陳德銘曾任大陸商務部部長、黨組書記，而後於2013到2018年期間擔任海峽兩岸關係協會會長，他赴上海調研台資企業的同一天，大陸中央剛好也於當天下午在北京，發布「11條」幫助台商應對疫情衝擊的具體措施。

▲陳德銘在與上海台商、上海台辦交流座談。（圖／取自上海市台胞服務中心）

據上海市台胞服務中心訊息，陳德銘是在15日上午，先赴喬山健身器材（上海）有限公司調研，接著與上海市台協會長張簡珍，和日月光、富士康、喬山等企業台商代表，以及上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等交流座談。

陳德銘表示，我們要理性認識當前中美貿易摩擦，秉持人類命運共同體理念，鼓勵企業順應經濟形勢發展，不斷推進企業轉型升級，化危為機，取得持續性健康發展，為建設一個共同繁榮、開放包容的新環境作出貢獻。他也肯定台資企業在極端國際經濟環境之下，即時調整戰略佈局，抓住機遇，實現自身的轉型升級。

另15日下午，上海市台協金融工委會也於虹橋西郊假日酒店，以視訊直播模式舉辦台商登陸新三板、科創板上市的講座，邀請大陸申萬宏源證券代表向與會台商，講解大陸資本市場的優劣勢。

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