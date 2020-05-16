　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

前海協會長陳德銘：台商要理性認識當前中美貿易摩擦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼前海協會長陳德銘在上海與台商座談。（圖／取自上海市台胞服務中心）

▲前海協會長陳德銘在上海與台商座談。（圖／取自上海市台胞服務中心）

記者陳政錄／綜合報導

前海峽兩岸關係協會會長陳德銘15日於上海，和當地台商協會代表、台辦交流座談，並在會上肯定台商在極端的國際經濟環境下，即時調整戰略布局。他強調「我們要理性認識當前中美貿易摩擦，秉持人類命運共同體理念」，為建設一個共同繁榮、開放包容的新環境作出貢獻。

陳德銘曾任大陸商務部部長、黨組書記，而後於2013到2018年期間擔任海峽兩岸關係協會會長，他赴上海調研台資企業的同一天，大陸中央剛好也於當天下午在北京，發布「11條」幫助台商應對疫情衝擊的具體措施。

▲▼前海協會長陳德銘在上海與台商座談。（圖／取自上海市台胞服務中心）

▲陳德銘在與上海台商、上海台辦交流座談。（圖／取自上海市台胞服務中心）

據上海市台胞服務中心訊息，陳德銘是在15日上午，先赴喬山健身器材（上海）有限公司調研，接著與上海市台協會長張簡珍，和日月光、富士康、喬山等企業台商代表，以及上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等交流座談。

陳德銘表示，我們要理性認識當前中美貿易摩擦，秉持人類命運共同體理念，鼓勵企業順應經濟形勢發展，不斷推進企業轉型升級，化危為機，取得持續性健康發展，為建設一個共同繁榮、開放包容的新環境作出貢獻。他也肯定台資企業在極端國際經濟環境之下，即時調整戰略佈局，抓住機遇，實現自身的轉型升級。

另15日下午，上海市台協金融工委會也於虹橋西郊假日酒店，以視訊直播模式舉辦台商登陸新三板、科創板上市的講座，邀請大陸申萬宏源證券代表向與會台商，講解大陸資本市場的優劣勢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑暗內幕...上課竟播「下體彈鋼琴」

前海協會長陳德銘：台商要理性認識當前中美貿易摩擦

手遊「王者榮耀」限未成年每天最多玩1.5小時　課金每月最高1600元！

養在籠子裡的兔子半夜消失　飼主驚呆「變成一條大蛇！？」

香港升學考題「日本侵華是否利大於弊」掀風暴！《新華社》回應了...

隔離日記／14天出關「再7天檢疫！」　接送員PRO級穿著...台幹驚「輸了！」

陸日增8確診「6境外輸入」　2例本土均與舒蘭疫情有關

翻到男友曖昧簡訊！她暴怒40F扔菜刀...下秒砸中「加長版路虎」55萬飛了

18歲正妹拒包養！霸道總裁喊「1月50萬」...她秒吐「2字」

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

林毅夫：陸有能力使下半年GDP增速達15％　完成「全面建成小康社會」目標

女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑暗內幕...上課竟播「下體彈鋼琴」

前海協會長陳德銘：台商要理性認識當前中美貿易摩擦

手遊「王者榮耀」限未成年每天最多玩1.5小時　課金每月最高1600元！

養在籠子裡的兔子半夜消失　飼主驚呆「變成一條大蛇！？」

香港升學考題「日本侵華是否利大於弊」掀風暴！《新華社》回應了...

隔離日記／14天出關「再7天檢疫！」　接送員PRO級穿著...台幹驚「輸了！」

陸日增8確診「6境外輸入」　2例本土均與舒蘭疫情有關

翻到男友曖昧簡訊！她暴怒40F扔菜刀...下秒砸中「加長版路虎」55萬飛了

18歲正妹拒包養！霸道總裁喊「1月50萬」...她秒吐「2字」

短腿基飛撲健身爸！　化身毛教練穩坐「VIP位」融化2萬網　

獠次郎／來台東還在吃池上便當？來點別的吧！

台南市溫泉協會轉型培訓課程成果發表　黃偉哲期許溫泉旅遊更添知性風采

廣德家怒控「韓式恐怖：3小時稽查2次」　環保局：是民眾檢舉

捷運手扶梯見「短裙＋黑絲襪」　工程師「凍未條」...狂攝女大生裙底風光

國中會考考場為考生加油　黃偉哲贈鳳梨汁感謝試務團隊部署考場防疫

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

大陸熱門新聞

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

大陸承認銷毀新冠病原體：為了確保安全

霸道總裁喊價包養　正妹噴2字…點頭答應了

人妻戀上「閨蜜的炮友」　忘情激戰被偷拍

籠裡兔子半夜消失　飼主驚呆：變成大蛇！？

偷拍吃魚喝茶！地獄開門3次軟了

29歲女走路突肚子痛！蹲下「雙腿間滑出胎兒」嚇歪

25歲暴食女「整個身軀都是胃」　醫生摸肚傻內臟都不見！

霸道總裁喊「1月50萬」包養..正妹秒回2字

「台胞受無端刁難」！劉結一：正義必勝邪惡

美斷華為晶片供應　中國反擊：將調查蘋果

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

翻男友手機她怒扔菜刀！砸中加長路虎

女學生崩潰跳樓亡！揭「傳媒第一名校」黑幕

更多熱門

相關新聞

商務人士急入境台灣　陳時中這樣說

商務人士急入境台灣　陳時中這樣說

台灣疫情趨緩，各界關心若國外疫情趨緩，是否邊境會開始陸續放寬重要經貿活動？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16日）表示，規劃馬上出來。

諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

陳時中說笑：「大咖Jolin來了」！

陳時中說笑：「大咖Jolin來了」！

台灣累計389人解除隔離！

台灣累計389人解除隔離！

快訊／連續9天零確診！國內無本土病例34天

快訊／連續9天零確診！國內無本土病例34天

關鍵字：

新冠肺炎中國上海台商11條陳德銘

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

《夫婦的世界》倒數2集GG了！「2劇情橋段」踩地雷

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面