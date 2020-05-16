Kobe墜機意外驗屍報告出爐...體內有藥物反應！9名罹難者皆因鈍傷亡

▲墜機意外中罹難的Kobe Bryant和女兒。（翻攝Kobe Bryant IG）

圖文／鏡週刊

湖人隊傳奇球星科比布萊恩（Kobe Bryant）今年1月因為直升機意外，與愛女吉安娜（Gianna Bryant）等9人罹難，消息震驚全球。洛杉磯當地警方公布長達180頁的法醫驗屍報告，指出直升機駕駛佐巴揚（Ara Zobayan）並未喝酒、嗑藥，布萊恩身上則驗出派醋甲酯（Methylphenidate）藥物反應。

布萊恩和女兒吉安娜今年1月底搭乘的私人直升機在洛杉磯郊外墜毀，兩人皆不幸失事身亡，讓全世界球迷哀痛不已。意外發生近4個月後，當地警方公布了相關驗屍報告，長達180頁的報告中描述了墜機後罹難者的情況，報告指出機上人員幾乎都是在撞擊瞬間就當場身亡，死因則是因為鈍器挫傷，也提及吉安娜的球衣在現場就被發現。駕駛員沒有毒品或酒精反應，直升機引擎也沒有出現狀況的跡象。

另外，布萊恩體內則驗出派醋甲酯（Methylphenidate）的藥物反應，此種藥物是用於治療注意力不足過動症（ADHD）和嗜睡症。

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