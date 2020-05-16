影／34天無本土病例！　台灣累計389人解除隔離

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，國內今日無新增病例，昨(15)日新增332例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,988例(含67,856例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，389人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，全球累計4,568,116例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,466,939例、俄羅斯262,843例、英國236,711例、西班牙230,183例及義大利223,885例為多；病例中306,613例死亡，以美國88,560例、英國33,998例、義大利31,610例、法國27,529例及西班牙27,459例為多。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。