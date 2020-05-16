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台南「萬象舞廳」今晚開業！不能抱、不能摸...還有警察站崗觀摩

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台南市的萬象舞廳昨日晚間接獲准許重新開張的公文，成為全台首間從頒布酒店歇業令以來，第一間重新營業的舞廳。

▲台南市的萬象舞廳昨日晚間接獲准許重新開張的公文，成為全台首間從頒布酒店歇業令以來，第一間重新營業的舞廳。

圖文／CTWAN

台南市萬象舞廳昨（15）日晚間接獲市府准許重新開張的公文，成為全台首間從頒布禁令以來，第一間獲准營業的舞廳，但市府要求座位區需用塑膠板隔開，還要戴口罩、保持安全距離，市政府官員、警方還會派員在舞廳外站崗監督，若有違規情事發生，就將再度勒令歇業，讓民眾質疑「不能抱、不能摸！這樣去舞廳要幹嘛？」

萬象舞廳位於台南市北區，昨日晚間接獲公文，終於可以重新營業。（圖／報系資料照片）

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▲萬象舞廳位於台南市北區，昨日晚間接獲公文，終於可以重新營業。（圖／資料照片）

據了解，位於台南市北區的萬象舞廳昨日晚間接到市府准許復業公文，成為全台首家復業的舞廳，但復業後的遭遇卻沒有想像中美好，不但座位區需要用隔板隔開，酒客與小姐需保持安全距離，還要實名制才能入場。

台南市府官員私下表示，舞廳雖然獲准重新開業，但業者也別開心太早，警方與稽查人員皆會在酒店外站崗，若是有違反防疫規定情事產生，就將再度勒令停業。

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