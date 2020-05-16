20歲女拒戴口罩！北捷內學「葉問打拳」狂毆保全...下場出爐

▲鄭女攻擊保全及站務人員的畫面，全都被民眾錄下。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文 ／CTWANT

新冠肺炎疫情雖在台灣逐漸趨緩，但在室內仍要遵守戴口罩、保持社交距離等規範，不料卻有人不願意。台北一名鄭姓女子昨（15日）搭乘台北捷運，沒想到不願戴口罩就算了，還毆打、咬傷保全，最後被眾人壓制在地上；鄭女之後被移送北檢複訊，以3萬元交保候傳。

從畫面中可以看見，人來人往的市政府捷運站，月台人員請鄭女戴上口罩，沒想到鄭女卻像發狂似的大聲吼叫，不停咒罵，還揮拳往保全的臉狠揍，甚至張口咬對方的右手臂，想要脫逃強行跑上車。由於動作、聲響實在太大，引起路過民眾圍觀。

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警方立刻到場支援，將鄭女制伏在地。鄭女晚間被移送到台北地檢署複訊，訊後被依妨害公務等罪嫌，諭令3萬元交保候傳，限制住居。北捷表示，配合當前防疫政策，4月4日起強制實施搭乘捷運必須配戴口罩，乘客務必於進閘門前及搭乘捷運全程戴口罩，如經勸導不聽，將依法通報衛生單位，依照傳染病防治法開罰3000至1.5萬元罰鍰。

影像曝光後，在網路上掀起討論，網友紛紛留言「心疼被打的保全」、「保全先生辛苦了，因為是女生還不能有肢體接觸」、「自以為葉問打拳？誰家的小孩快帶回家，不要丟臉了」。

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