18歲正妹拒包養！霸道總裁喊「1月50萬」...她秒吐「2字」

▲大陸近期有不少年輕女子，被高額的包養價拐騙上當。（示意圖／翻攝pakutaso）

圖文／CTWANT

新冠肺炎病毒重創中國大陸，許多人都因為疫情關係，工作生計受到影響，但安徽省竟然有一名男子，利用部分女性見錢眼開的弱點，假裝是開建設公司的「霸道總裁」，以開價包養「一個月50萬」的價碼，拐騙女網友上鉤，接著再騙取對方錢財後消失，目前已有6名女子受害，最小的受害者，僅有18歲。

據《蕪湖新聞網》報導，安徽省有一名28歲仲姓男子，每天身上穿滿名牌，透過各大交友平台，結識長相漂亮的女網友。為了讓女子掉入他的「溫柔陷阱」，仲男喬裝成事業有成的「霸道總裁」，喊出每個月12萬人民幣（約合50萬元新台幣）的包養價，希望女子「不干涉彼此工作、生活，每個月在一起4、5次左右」，讓不少見錢眼開的少女中招。

▲安徽一男子喬裝事業有成的企業家，開出一個月50萬元台幣的「包養價」，拐騙女子上當。（圖／翻攝蕪湖新聞網）

從曝光的對話紀錄看到，本來有一名正妹，在一開始是拒絕仲男的求愛，但一看到對方開出「12萬（約50萬元新台幣）行嗎？」的包養價，立刻從「我不」，秒噴出「臥槽」之類的驚嚇語，接著就點頭答應對方包養，掉進霸道總裁設下的金錢陷阱。

還有受害女子事後表示，她一開始答應接受仲男，以每月8萬人民幣（約33萬元新台幣）包養，但到賓館碰面後，對方莫名以資金周轉為由，向她借了1500元（約6300元新台幣）後，將她封鎖，整個人消失不見，氣得她報警處理，才發現被這名「霸道總裁」欺騙的女子至少有6位，且全是年約20幾歲，涉世未深的正妹。目前仲男以被逮捕，相關案情還在釐清中。

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