　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西工商視訊會議「接通竟露出養眼屁屁」　總統看傻眼…當事人還性感擠泡泡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲巴西總統波索納洛視訊會議中，出現裸男。（圖／翻攝自buzz.ie）

▲巴西總統波索納洛視訊會議中，出現裸男。（圖／翻攝自buzz.ie

記者陳亭伃／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，不少國家政府部門會議都改為遠距線上會議，但因為視訊需透過網路，除了有個資問題外，「鏡頭的開啟與關閉」也鬧出不少笑話。日前巴西聖保羅產業聯合會邀請巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一同視訊會議，未料在會議開始時，突然發現一名與會人員竟在洗澡且全裸入鏡，絲毫沒有發現自己已經被看光。

根據英國《每日郵報》報導，聖保羅產業聯合會當時邀請總統波索納洛、產業部長葛德斯（Paulo Guedes）參與線上Zoom會議，就在會議開始時，其中一名參與會議的男子因為不知道視訊鏡頭已經被打開，竟還在大喇喇地沖著冷水澡，讓眾人當下看得不知所措。

葛德斯當下為了化解尷尬表示，「右下角有一個人正在洗澡嗎？全身赤裸」，接著大家開始說話開始熱絡，並且開始大笑。波索納洛也表示，「真是不幸我們大家都看到了，雖然不是很OK，但確實大家都目睹了」，接著全場再次爆出大笑。

這名裸體洗澡的男子身分尚未被確認，但已經成為該會議的焦點，當地媒體表示，這名男子為巴西一名商人，也是顧問之一，但目前還不知道為何當下視訊鏡頭被打開。

巴西新冠肺炎疫情相當嚴重，有超過20萬人確診，破萬死亡病例，總統波索納洛更是多次被直擊帶頭參與群聚活動，防疫工作明顯未完善，此外巴西在短短一個月內走2任衛生部長，更是無法鞏固好衛生措施。

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

父子檔揪友喝酒爆口角　聯手「分屍烹飪成肉湯」佈施街友…殘骸竟丟公寓門口

剛出生小嬰仔遭棄池塘邊　秒吸引「巨蜥瘋狂啃食」內臟全掏出…只剩發臭塑膠袋

背心妹幫愛犬洗香香　「水花透濕衣服」雪乳形狀炸出…影片主題秒歪：想當狗了

影／哭了…加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下1000萬片！

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀…若開始調查就挫在等！

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

英一對男女在公墓上演「活春宮」　議員痛批：令人作嘔的生物

女子失蹤「臉部腐爛」！父慟不敢見最後一面...兇嫌5天前還殺妻閨蜜

恐怖情色星「肢解武漢男放血烹食」　發臭斷腿寄給政客…確診後監獄人生神逆轉

她跳天橋滿身血卡貨車　小黃運將目睹驚嚇提醒…司機淡定搬屍：是玩偶啦！

德國餐廳名廚稱不歡迎中國人　被米其林摘星

諾華藥廠預估：新冠肺炎疫苗最快2年後才會問世

Kobe墜機意外驗屍報告出爐...體內有藥物反應！9名罹難者皆因鈍傷亡

美眾院破天荒　允許議員疫情期間遠端投票

巴西工商視訊會議「接通竟露出養眼屁屁」　總統看傻眼…當事人還性感擠泡泡

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

小嬰仔遭棄池塘邊　遭巨蜥瘋狂啃食…內臟全掏出

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

北京密函曝光！要各國阻台參與WHA

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

比社交距離還短！高速公路只離民宅50公分

奧地利公主　心臟動脈瘤破裂驟逝

砰！辣模艾琳穿爆乳內衣酬謝粉絲

中國外交部聲稱：匈牙利反對台灣參加WHO

台灣參與WHA　美中日內瓦使館拉高分貝互嗆

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

泰國將中港澳、南韓移出疫區名單

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

中國視訊太平洋友邦　重申一中原則

更多熱門

相關新聞

巴西飆破19萬人染疫「全球第6高」

巴西飆破19萬人染疫「全球第6高」

根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）網站的統計，巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例達18萬9100多例，超越法國，排名全球第6。

奧運沙排銀牌得新冠肺炎幾乎要死去

奧運沙排銀牌得新冠肺炎幾乎要死去

賓士男肇事「全裸落跑」　路口再攔遊覽車猛拍窗

賓士男肇事「全裸落跑」　路口再攔遊覽車猛拍窗

巴西防疫最大絆腳石「就是總統」

巴西防疫最大絆腳石「就是總統」

巴西耶穌救世主「戴口罩」！

巴西耶穌救世主「戴口罩」！

關鍵字：

巴西波索納洛視訊會議裸男

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面