　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊 / 外交部：馬爾地夫包機起飛 36滯留台人今晚返抵國門

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，不少國家封閉機場，影響在國外的國人返台。外交部發言人歐江安16日表示，滯留在馬爾地夫的36名國人已經搭上包機，包機另協助載了馬來西亞及日本公民，總共有94位乘客已經在飛往回家的路上。

歐江安表示，滯留在馬爾地夫的36名國人，經外交部、駐馬來西亞代表處及駐清奈辦事處與馬爾地夫、馬來西亞及日本等國政府機關及大使館等相關單位密集聯繫磋商，將於16日晚間搭機返抵國門。

歐江安說明，滯留在馬爾地夫的36位國人是在當地時間15日晚間搭乘亞洲航空（Air Asia) 包機由首都馬列市起飛，5月16日凌晨已抵達馬來西亞吉隆坡，訂於當日下午轉搭華航班機並於16日晚間抵達桃園國際機場。此次搭乘我方協調的包機，另有52位馬來西亞的國民及6位日本公民，總共有94人搭乘包機撤離。

外交部與相關館處經多日與馬爾地夫、馬來西亞及日本等國政府單位積極磋商，同時洽獲馬來西亞檳城州臺商會會長高級拿督李鴻隆慨然同意出面簽約包機，終於完成協助滯留馬爾地夫國人返國的任務。

歐江安指出，事涉馬爾地夫及馬來西亞出入境規定、飛航許可、包機簽約、馬來西亞轉機、符合相關防疫措施、吉隆坡國際機場航廈安排、國人在馬爾地夫自各自所在小島赴首都馬列的船舶安排等事務，外交部對國人渴望返家的心情感同身受，因此自始積極協調各方，最終逐一克服困難。對於共同合作促成本案的馬來西亞及馬爾地夫政府，外交部表達誠摯謝意。外交部也特別感謝馬來西亞的李鴻隆會長挺身相助，讓國人順利踏上歸鄉之途。

ET快訊
剛跟前妻復合...他情人節帶妹「摩鐵忘情衝刺拍片」！小三這理
驚悚撞擊影片曝！台南男開車暴衝「撞爛11車」2人傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

匈牙利反對台灣參加WHO？外交部：中國大陸「以疫謀霸」

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

台北「哪小哥」爆打運將12拳 女友被搧...爬前座哀求：拍謝

黃子韜怨吳亦凡「就是因為你」　第一次公演任務發布....導師火藥味超濃!!!

虞書欣模仿《破風》舞蹈　劉雨昕台下看到超無奈！！

法國人訪問「台灣防疫成功因素」 蔡英文：SARS經驗+人民守規矩

沒超商、騎山豬？花蓮刻板印象多　黃大謙怒噴：有百貨公司好嗎！

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

倒數20天韓國瑜用「國際牌」反罷韓　Kaohsiung, we can！XX排名躍30名

王定宇轟國安局：總統府列A級防護　為何遭駭客攻擊？

駭客狂發總統府偽文件　國安「鎖定目標」：攻擊恐持續到罷韓　

駭客入侵總統府變造資料　高虹安：APT持續滲透最難防

「敢罷韓就隨地大小便」網友不理性PO文頻出現　高雄警：要冷靜

駭客變造總統府文件「打賴」　朝野立委質疑有心人士政治操作

「順時中」響應8樂！甲仙八八風災芭樂小農　300斤贈醫護：愛可以無限大

出席雙城4地花閃向防疫人員致敬　盧秀燕：後疫情時期更要拚經濟

匈牙利反對台灣參加WHO？外交部：中國大陸「以疫謀霸」

企聯射箭／譚雅婷轉隊首戰　水土不服2點全敗

恐龍女孩綺綺病逝！隔年母產子　男嬰瞳孔藏「熟悉靈魂」…醫淚崩：妳回來了

動了川普的人…美國務院督察長「調查蓬佩奧」　直接遭到開除！

復古重機Z900RS「老車味」改裝指南！K-Factory舊化零件全攻略

運將忘拉手剎車…貨車打滑後撞「2部一起墜山溝」！2人受傷送醫

身分證對對碰回歸！8、3、1、2、0中5碼　吃温野菜可享5折

曳引車駕駛一心二用翻車　小客車追撞成廢鐵…駕駛亡

中職／富邦悍將主場戰樂天桃猿拚止敗　16日因雨延賽

基隆市長參選他拋出震撼彈　許效舜：係金ㄟ！時機成熟一定選

中職／蔣智賢左膝腫脹下二軍　于森旭上一軍

花蓮離奇車禍！　白車「神右轉」　騎上鋼索車頭翹45度

政治熱門新聞

首談罷免心聲！韓國瑜3分鐘感性告白

台積電赴美設廠　吳子嘉：台灣加入美國隊

總統府遭駭竄改成「蔡英文陰謀」黑函

顧立雄、蘇嘉全下週入府　內閣人事異動拍板一次看！

總統府又被駭！今早文件流出..列「危險郵件」刑事局偵辦中

韓國瑜籲支持者不投罷免票　侯友宜：他防疫期間努力做事

蘇貞昌留任徐國勇　關鍵原因曝光

快訊／陳時中確定留任 蘇貞昌新內閣再慰留8首長

敢踏進投票所就走著瞧 網友PO不理性文

陳建仁挨酸「擇優」　名醫說話了

江啟臣提兩岸關係「4大原則」

設計師怒控高雄市府賴帳：還有誠信？

李來希怒嗆陳建仁推年改卻月領50萬元

詐保又性騷！辣秘書與護士控訴色院長對她們「摸臀胸」

更多熱門

相關新聞

日外務大臣挺台參與WHA　外交部回應了

日外務大臣挺台參與WHA　外交部回應了

有關日本外務大臣茂木敏充15日在外務省記者會答詢時表示，日本一貫支持台灣以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA），將持續與美國合作力促台灣參與WHA。外交部向茂木敏充、日本政府支持台灣參與WHO及堅定的友我情誼再次表達謝忱，並盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

譚德塞聽見沒！「百國相挺」支持台灣參與WHA　國際聲援力量全記錄

譚德塞聽見沒！「百國相挺」支持台灣參與WHA　國際聲援力量全記錄

外交部：台灣參與WHO「是我們自己的權利」

外交部：台灣參與WHO「是我們自己的權利」

美報告批WHO排除台灣「損害全球衛生」　外交部回應了！

美報告批WHO排除台灣「損害全球衛生」　外交部回應了！

日外務大臣表態「力促台灣參加WHA」　外交部回應了！

日外務大臣表態「力促台灣參加WHA」　外交部回應了！

關鍵字：

外交部馬爾地夫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Max想起「胎內記憶」隋棠聽完失落了

外送機車突熄火…客人親拿餐點　她手機一震哭了

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

何妤玟痛斬8年婚導火線曝光！　

「亞洲第一美男子」無父母沒姓名

Mia連續偷錢還詛咒　元元怒PO真相打臉

郭采潔愛了楊祐寧5年「哭到停不下來」！分手後暴瘦

捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光

台中知名戲院後方「陰陽交界處」？　父嘆跟了很多個

陸網瘋傳「羅志祥正式和愷樂在一起」

鐵工爸載孩外送　萬人看到這幕感動爆

即／21歲女大生跌落820林道身亡

失蹤4天！花蓮嬤曝「紅衣小女孩牽走我」

人妻淪陷閨蜜砲友！超狗血劇情神展開

更多

最夯影音

更多
走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭

走失貴賓疑遭人惡意棄置垃圾桶　被困死結塑膠袋...全身溼透狂哭
Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

Max給吳尊剪頭髮表情超痛苦　「給你冰淇淋」兒子秒被買通

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

高雄鐵工遭撞斃...妻「喪宅墜樓」　家屬怒吼韓賜村：為什麼闖紅燈

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

騎士尾隨狂吼「為何要載我老婆」　夫護妻闖紅燈逃：想到隨機殺人案

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

綠茶《玩很大》超破台語又來了！　楊丞琳完成心願…在旁笑翻ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面