　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

 熱氣逼人的夏天即將到來，絕對要大口喝下沁涼又消暑的飲品解渴才行！職人飲品《珍煮丹》早在盛夏來臨前幫大家準備好了！這次將於5月推出全新三款優格飲品，有：「藍爵野莓優優」、「紅玫荔枝優優」和「仲夏百香優優」，不僅馬卡龍色系超級療癒外，還好喝得不得了！

▲手搖 。（圖／柯夢波丹提供）

這次的新品擁有超美的馬卡龍色系漸層，以鵝黃色、柔嫩粉、紫羅蘭三款馬卡龍色系為基調，喝的到水果鮮奶與原味優格的美妙口感，更首度採用寒天製作伯爵茶凍，滿滿飽足感超級滿足

新品一、「仲夏百香優優」



主打濃郁果香與酸甜風味，使用香氣濃郁的百香果與鳳梨汁，充滿百香果粒的香醇鮮奶與寒天伯爵茶凍，酸甜味十足，同時還滿足咀嚼控的嘴饞，超級亮眼的鵝黃色飲品，絕對是夏日必喝。

以香氣濃郁的百香果為基底混搭少許鳳梨汁，清新酸甜滋味在盛夏時分讓人難以抗拒。

■僅供冷飲

■價格：一般門市NT$ 65、百貨門市 NT$70

新品二、「紅玫荔枝優優」



少女們絕對必點的這款「紅玫荔枝優優」，選用荔枝、覆盆子果泥為底結合小農鮮奶與原味優格，喝的到香甜玉荷包味道外，還有玫瑰香氣與覆盆子酸味超絕搭，柔美粉色外型不僅好拍，更是夏天人氣主角。

鮮嫩欲滴的荔枝、優雅玫瑰與清爽優格三者打造清新協奏曲，蜜中帶甜的風味令人陶醉，淡粉色系令人時刻搶拍。

■僅供冷飲

■價格：一般門市NT$70 、百貨門市 NT$75

新品三、「藍爵野莓優優」



珍煮丹主打款「藍爵野莓優優」，以搶眼的紫羅藍色呈現，入眼瞬間就能揮別夏日黏膩，香醇鮮奶與濃郁藍莓果香相互映襯，搭配Ｑ彈寒天伯爵茶凍與淡淡黑莓香氣，立刻感到超級舒緩放鬆。

酸甜藍莓搭配原味優格，濃郁苺果香氣清爽不膩口，夢幻療癒紫羅蘭色，秒殺手機記憶體的絕美單品。

■僅供冷飲

■價格：一般門市NT$ 65、百貨門市 NT$70

文／柯夢波丹　圖／珍煮丹、COSMO

風靡韓國「1000次歐姆蛋」超簡單步驟大公開～一定要嘗試入口即化的綿密口感！

非常時期！私藏台北6間「戶外咖啡廳」大公開～蹲咖啡廳也能呼吸新鮮空氣！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

ET快訊
豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」　剩48萬全被
快訊／俞家肉粽老闆「疑店門前迴轉」！重機騎士遭撞慘死　殘骸噴
羅志祥神隱24天現身《極限挑戰6》　觀眾截圖驚嘆「出場方式太
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

浩室總監邱炫達獲獎「設計界的奧斯卡」　剖析3設計案

親子生活從貼身衣物開始！舒適內褲化作養育小孩的核心

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

手刀衝愛買！全台僅210組　Switch主機組合今上午10點再度開賣

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

捷運內拒戴口罩！女腦羞揮拳 保全眼鏡噴飛...隱忍任毆3分鐘

87.7%民眾贊成發現金！　國民黨團主張全民普發6000元

台中妹清晨喝ㄎ一ㄤ亂奔馬路警攔　她撂英文喊3次「哩咪爾味」

國中會考首例！新北考生蓄意惡搞　不戴口罩還趴睡...數學科0分計算

指揮中心推「防疫新生活」運動 陳時中吃滷肉飯親身示範！

浩室總監邱炫達獲獎「設計界的奧斯卡」　剖析3設計案

親子生活從貼身衣物開始！舒適內褲化作養育小孩的核心

「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

手刀衝愛買！全台僅210組　Switch主機組合今上午10點再度開賣

駐WTO代表懸缺8個月　江啟臣批：爭取國際空間剩國內宣傳

萌犬與寶寶表情「神同步」！　媽笑：薩摩耶在哪？

廣原小熊回家了！　野放前破40kg圓滾滾...出籠輕快奔回森林

吳宗憲：給辛龍最後通牒！　喊話「帶霓霓來探班」凌晨1小時通話曝光

解禁前奏？陳時中要規劃「實體音樂會」　記者會移動到戶外開

感受白色木質公寓的溫潤純淨　擁抱美好極簡年代

丁噹曬甜笑自拍...往下一看「胸口大片血紅」網嚇壞！

直昇機載廣原小熊Mulas飛往中央山脈　衛星發報器：牠已開始活動

25坪裝潢抓50萬…設計師全回「沒100萬不接」！網曝原因：樣樣都是成本

讓站出來罷韓的人有壓力！高市民政局長發訊里長　遭質疑行政不中立

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

消費熱門新聞

NIKE破天荒全站打7折！

愛買今10點再度開賣Switch組

想搶Switch快看　電商曝補貨上架時間

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

桃園水族館2020年6月登場

今年選定這張卡　宅起來！

博客來曬書節登場　全面1折起

爽嗑到6月！麥當勞「4大人氣夯品」全買1送1

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

20萬人瘋搶Switch⋯家樂福官網秒當！網：太誇張了

屈臣氏領口罩享美妝折價30元

5分鐘有感！輕鬆「坐」著練核心

再一發！家樂福「Switch+健身環」開賣時間曝光

在地人狂愛的超低調基隆咖啡廳！

更多熱門

相關新聞

12星座五月愛情運勢

12星座五月愛情運勢

5月是金牛座的月份，隨著許多行星們進入土象星座能量來作用，在這五月與人的關係之間開始產生了極大的改變，在之前的總總跡象，都顯示著妳可以淘汰舊有的與人相處的模式，來到一個嶄新的開始

9種體位顛覆妳對女上位的印象

9種體位顛覆妳對女上位的印象

孔劉、李棟旭送咖啡車應援金高銀

孔劉、李棟旭送咖啡車應援金高銀

珍煮丹「彩虹系珍珠」只在這間超商賣

珍煮丹「彩虹系珍珠」只在這間超商賣

6款超萌「貓咪小物」必收！

6款超萌「貓咪小物」必收！

關鍵字：

柯夢波丹手搖珍煮丹

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

琵琶鼠曬到變魚乾　喝一口水復活

雷／《夫婦》大結局腥夫超悲下場出爐

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

米可白嫁尾牙大王6年爆分居　秒答：我還跟4條狗一起住

陳時中曝要調漲健保費

糖比蛋還可怕！害膽固醇飆高「4食物是元兇」

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

獨／愷樂爆有上海富商男友「今年已論及婚嫁」！　好友小蜜桃牽線當紅娘

最強最久梅雨滯留鋒面影響全台8天　防致災性大量降雨

更多

最夯影音

更多
掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著
罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面