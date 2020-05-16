「馬卡龍色系優格飲」外型也太美！3款全新手搖掀一波打卡風潮

熱氣逼人的夏天即將到來，絕對要大口喝下沁涼又消暑的飲品解渴才行！職人飲品《珍煮丹》早在盛夏來臨前幫大家準備好了！這次將於5月推出全新三款優格飲品，有：「藍爵野莓優優」、「紅玫荔枝優優」和「仲夏百香優優」，不僅馬卡龍色系超級療癒外，還好喝得不得了！

這次的新品擁有超美的馬卡龍色系漸層，以鵝黃色、柔嫩粉、紫羅蘭三款馬卡龍色系為基調，喝的到水果鮮奶與原味優格的美妙口感，更首度採用寒天製作伯爵茶凍，滿滿飽足感超級滿足

新品一、「仲夏百香優優」





主打濃郁果香與酸甜風味，使用香氣濃郁的百香果與鳳梨汁，充滿百香果粒的香醇鮮奶與寒天伯爵茶凍，酸甜味十足，同時還滿足咀嚼控的嘴饞，超級亮眼的鵝黃色飲品，絕對是夏日必喝。

以香氣濃郁的百香果為基底混搭少許鳳梨汁，清新酸甜滋味在盛夏時分讓人難以抗拒。

■僅供冷飲

■價格：一般門市NT$ 65、百貨門市 NT$70

新品二、「紅玫荔枝優優」





少女們絕對必點的這款「紅玫荔枝優優」，選用荔枝、覆盆子果泥為底結合小農鮮奶與原味優格，喝的到香甜玉荷包味道外，還有玫瑰香氣與覆盆子酸味超絕搭，柔美粉色外型不僅好拍，更是夏天人氣主角。

鮮嫩欲滴的荔枝、優雅玫瑰與清爽優格三者打造清新協奏曲，蜜中帶甜的風味令人陶醉，淡粉色系令人時刻搶拍。

■僅供冷飲

■價格：一般門市NT$70 、百貨門市 NT$75

新品三、「藍爵野莓優優」





珍煮丹主打款「藍爵野莓優優」，以搶眼的紫羅藍色呈現，入眼瞬間就能揮別夏日黏膩，香醇鮮奶與濃郁藍莓果香相互映襯，搭配Ｑ彈寒天伯爵茶凍與淡淡黑莓香氣，立刻感到超級舒緩放鬆。

酸甜藍莓搭配原味優格，濃郁苺果香氣清爽不膩口，夢幻療癒紫羅蘭色，秒殺手機記憶體的絕美單品。

■僅供冷飲

■價格：一般門市NT$ 65、百貨門市 NT$70

文／柯夢波丹 圖／珍煮丹、COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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