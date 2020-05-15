來屈臣氏領口罩吧！店取享人氣美妝折價、會員加贈3000點

▲屈臣氏宣布加入線上第8輪預購行列，並祭出多種優惠。（圖／翻攝自屈臣氏臉書、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

民眾領取口罩更便利！屈臣氏宣布，自5/18起全台超過560家門市加入「口罩實名制3.0」線上第8輪預購行列，民眾可於「eMask口罩預購系統」登記預購，憑取貨序號及身分證字號至選取的屈臣氏門市即可領取口罩。

「口罩實名制3.0」第8輪將於5/18開跑，民眾可於全台超過560家屈臣氏領取口罩(離島門市除外)，只要於eMask口罩預購系統登記，選擇屈臣氏門市取貨後，5/25至6/7至屈臣氏門市憑取貨序號10碼及身分證號碼後4碼，經門市人員核對資料後即可領取。

除了提供成人口罩及4-8歲的「小童立體口罩」，第8輪口罩實名制將開放預購4歲以下幼童使用的幼幼平面口罩，不只如此，屈臣氏更祭出眾多商品優惠，會員更加贈點數3000點（相當於現金10元），等於幫你直接省了口罩物流處理費。

凡在5/25至6/21至屈臣氏領取口罩，即可享多項指定商品折扣，購買美妝品牌MAYBELLINE、Etude House品牌任一產品、森田藥粧旗下指定三款面膜皆可享折抵30元優惠，防疫之餘還能兼顧美麗與保養。

▲美妝折價很有誠意，人氣商品都囊括其中。

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